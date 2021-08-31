Минпросвещения: Контрольные в школах нужно проводить не чаще раза в 2,5 недели

Проводя любые контрольные работы - на региональном, муниципальном, школьном уровне, нужно избегать дублирования. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

"Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели, - сказал Семченко в интервью KP.Ru. - Не устраивать их на первом и последнем уроке. После проведения контрольных проводить с детьми разбор ошибок.

Также Семченко отметил, что школам рекомендуется составить единый график проведения оценочных процедур на весь учебный год, чтобы родители его видели.

"В прошлые годы по ряду предметов до трети учебного времени уходило на контрольные, в том числе в начальной школе. И их называли Всероссийскими проверочными работами (ВПР) для второго и третьего классов. А ВПР в этих классах нет и никогда не было", - подчеркнул он.

По словам Семченко, ВПР должны вводиться не ранее 4-го класса.