Когда-то мы все очень ждали 13-ю зарплату - годовую премию. Да и сейчас ее ждем. А может ли быть премиальная, 13-я пенсия тем, кто получает пенсию по старости, тоже раз в год? А почему бы и нет? В нашей экономике есть все для этого. Мы объявили, что она - для сбережения человека. Значит, экономика - "социальная рыночная". И сейчас в ней есть все - и деньги, и механизмы, чтобы каждый год платить 13-ю пенсию.

Как это сделать? У государства (то есть у нас с вами) - больше 50% капитала Сбербанка, его контрольный пакет. Держателем этих акций является Фонд национального благосостояния (ФНБ). Он действует от имени государства. Нам повезло! Рыночная стоимость этих акций в августе 2021 г. - больше 3,5 трлн рублей и продолжает расти. Это - отличное вложение народных средств, Сбербанк - прибыльный, и эти акции находятся в ФНБ, как наше общее достояние.

Но у акций Сбербанка есть замечательная особенность - по ним каждый год выплачиваются дивиденды. Ожидается, что чистая прибыль Сбера за 2021 год будет не меньше 1 триллиона рублей, за первое полугодие она больше 600 млрд руб. Сбербанк поставил целью тратить на дивиденды больше 50% чистой прибыли (презентация Сбера, июнь 2021 г.). В 2020 г. на дивиденды ушло 56% чистой прибыли Сбера. Это значит, что можно ожидать, что государство (мы с вами) получит дивидендов за 2021 год примерно на 250-350 млрд руб. Дивиденды 2020 года, отданные государству, были больше 200 млрд руб.

Отлично! А за счет чего прибыль? Сбербанк - крупнейший держатель счетов населения (пенсионных, зарплатных, платежные карточки и др.). Текущие счета населения - 23% всех депозитов в Сбербанке, еще 12% - такие же счета "юриков". Это почти бесплатные для банка деньги, которые потом предоставляются в кредит "физикам", то есть нам, населению, в среднем под 11% годовых, "юрикам" - под 6,4%. Средняя стоимость привлеченных средств клиентов Сбера (и "физиков", и "юриков") - всего 2,4%. Средняя процентная маржа (разница между процентами полученными и уплаченными) - 5,18% (презентация Сбербанка, июнь 2021 г.). Неплохо, можно жить, можно быть очень прибыльным банком, и эта прибыль делается прежде всего на деньгах населения. Средства населения - 17 трлн руб., больше 50% привлеченных средств Сбербанка (июнь 2021 г., баланс Сбербанка). Мы еще и платим за услуги Сбера - за ведение счетов, за то, чтобы отправить деньги, за мобильный банкинг и т.п.

Только не нужно возмущаться, так живут все банки, хотя мы очень ждем, когда процент в России наконец-то нормализуется и процентная маржа будет составлять хотя бы 1,5-2% вместо 5-6%, а мы не будем погребены под всеми этими заоблачными процентами. Будем ждать этого светлого будущего, а пока можем себя спросить: "Но все-таки Сбербанк - это же наш банк, его контрольная доля принадлежит государству, и значит, всем нам. Мы все содержим его нашими деньгами, и большинство из нас именно в Сбербанке получают свои пенсии. Почему бы те дивиденды, которые Сбер платит государству, не отдать пенсионерам по старости? Мы же знаем, что пенсии низки, что старшее поколение приняло основной, самый страшный удар пандемии. Почему бы не отдать ему каждый год приварок?"

Почему бы те дивиденды, которые Сбер платит государству, не отдать пенсионерам по старости?

Как бы это было красиво! Народный банк, работающий на народные деньги, в прибылях которого заинтересован каждый из нескольких десятков миллионов старших. Своя часть дивидендов, своя "тринадцатая пенсия" от Сбера. Его финансовые отчеты станут популярнее любого СМИ (кроме "РГ", конечно).

Но может быть, эти дивиденды Сбербанка - что-то очень важное и срочное в государственных финансах? По идее, они должны поступать в ФНБ, у которого совсем другой главный источник - высокие цены на нефть. Там их превратят в валюту других государств - в евро, юани, иены, доллары, или они станут "золотом в обезличенной форме". А потом эти деньги "осядут". В июне 2021 г. из 13,6 млрд руб. Фонда национального благосостояния 8,5 млрд руб. находились в иностранной валюте, 4,8 млрд руб. - в основном акции Сбербанка и "Аэрофлота" (тоже народная компания), 0,3 млрд руб. - золото (но потрогать его нельзя).

ФНБ - наш резерв на черный день. Но у него по закону есть еще одна обязанность - восполнять дефицит пенсионной системы. Этот дефицит сегодня есть, мы все чувствуем, что старшим нужно бы отдать "кусок" больше.

У ФНБ есть обязанность - восполнять дефицит пенсионной системы. Этот дефицит есть, мы все чувствуем, что старшим нужно бы отдать "кусок" больше

Мы что-то отнимаем у Сбера? Нет, конечно, он все равно эти дивиденды отдаст государству (то есть всем нам). Их сложно выплатить? Легко, Пенсионный фонд сделает эту выплату одним мановением руки, как только ФНБ перечислит ему нужную сумму. Это огромные деньги? Да нет, только курсовые разницы в ФНБ составляют сотни миллиардов рублей. А сколько это на каждого пенсионера по старости? Если мечтать, что Сбербанк выплатит государству 300-350 млрд руб. дивидендов за 2021 год, то как раз на каждого из 35 млн пенсионеров по старости придется по 8,5-10 тысяч руб. Для 5-6 млн из них эта сумма больше их пенсии.

Всем эта идея нравится и ничьи интересы не ущемляет. Эта практика (народная компания!) могла бы стать очень популярной, ничем не подрывая рыночности. Акции Сбера только бы выиграли. По экономическому смыслу это был бы первый шаг к "безусловному базовому доходу" - хотя бы для старших. Мы дали бы миру новый уникальный опыт - пример для других стран. Только в социальной экономике, ставшей цифровой, легко, с минимумом издержек, делать такие вещи. И еще. Первая реакция публики была - "ни за что!", эти деньги старикам не отдадут. Давайте докажем, что наше государство может и готово сделать это! Готово!