Мишустин обсудил с членами кабмина выплаты пенсионерам и школьникам

В преддверии Дня знаний премьер-министр Михаил Мишустин собрал оперативное совещание со своими заместителями, чтобы проверить не только готовность системы образования к новому учебному году, но и выполнение отдельных социальных поручений президента, включая единовременную помощь пенсионерам и школьникам.

По инициативе президента все пенсионеры страны, включая работающих и военных, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти цели главой правительства выделено более 454 млрд рублей. "Это в первую очередь помощь, чтобы компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии", - подчеркнул Михаил Мишустин. "Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно", - указал премьер.

Пенсионерам, получающим свои деньги на банковскую карту, единовременная выплата будет зачислена уже в четверг, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Выплаты единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплаты уже 30,7 млн человек", - сообщила она. Еще 12,7 млн, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, выплаты принесут одновременно с пенсией. "Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей позволит поддержать доходы более 43 миллионов наших граждан, - сказала Голикова. - Помощь получат все получатели пенсий: как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсии по случаю потери кормильца".

Если пенсионерам деньги придут в самое ближайшее время, то семьи, воспитывающие школьников, в большинстве свои 10 тысяч на каждого ребенка уже получили. Обязательства выполнены перед родителями 99,5 процента учащихся, заявила Татьяна Голикова. "По состоянию на начало недели уже более 15 млн, а именно 15,3 млн, заявлений и единовременная выплата осуществлены в отношении 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей", - сообщила зампред правительства. В правительстве рассчитывали объем выплат на 20,4 млн школьников. По тем, кто пока не получил положенное, работа продолжится.

Во всех регионах новый учебный год планируется начать в очном формате, подтвердила вице-премьер. "Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и с соблюдением требований Роспотребнадзора и министерства здравоохранения", - сказала Голикова. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, во всех субъектах Федерации в плановом порядке завершена приемка общеобразовательных организаций. К 1 сентября готовы все 100 процентов школ, доложила зампред правительства.

30,7 млн пенсионеров получат на банковскую карту единовременную выплату 10 тысяч рублей 2 сентября

В сентябре к обучению приступят 17,1 млн школьников, включая почти два млн первоклассников. Откроются 102 новые школы на почти 70 тысяч мест, в том числе, отметила Голикова, 36 школ на 21 тысячу мест, созданных в рамках нацпроекта "Образование". Горячее питание будут получать 7,4 млн учащихся начальных классов в 38,8 тысячи школ страны. В проект вошли практически все общеобразовательные учреждения. В бюджете 2021-2023 годов на эти цели предусмотрено более 183 млрд рублей. Там, где необходимо, организован подвоз учащихся к школам и обратно. Более 28,5 тысячи школьных автобусов будут доставлять детей в 18,3 общеобразовательных учреждений.

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет 99,5 процента, для возрастной группы от 1,5 до 3 лет - 98,5 процента. Это стало возможным благодаря мероприятиям нацпроектов "Образование" и "Демография", подчеркнула Татьяна Голикова. С 1 сентября новый учебный год начнется для 6,5 млн воспитанников дошкольных образовательных организаций.

В ближайшее время ответственные ведомства намерены завершить подготовку нормативно-правовой базы для запуска в следующем году программы капитального ремонта школ, рассказала вице-премьер. "За пять лет предстоит отремонтировать более семи тысяч школ. Нужно не только привести в порядок здания, но и обновить оборудование, необходимое для обучения детей", - напомнил Михаил Мишустин. Сегодня в капитальном ремонте нуждаются чуть больше 10 процентов от общего количества общеобразовательных учреждений. Программа предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета, а также встречные обязательства регионов, в том числе по подготовке кадров. "Уже определен перечень видов работ, подготовлены предложения по сокращению сроков экспертизы документации. Мы предполагаем, что в программу будут включены объекты о соответствии стоимости капитального ремонта, установленные соответствующей проектно-сметной документацией", - сказала Голикова. "Нужно, чтобы регионы успели соответствующим образом скорректировать свои бюджеты и приступили бы к реализации программы без проволочек", - заявил Михаил Мишустин.