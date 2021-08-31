Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося журналиста, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова. Он ушел из жизни в понедельник, 30 августа, на 95-м году жизни.

Председатель правительства отметил, что "Всеволод Владимирович был истинным интеллигентом, человеком многогранным, талантливым".

"Будучи выдающимся писателем и публицистом, легендой международной журналистики, он открыл миллионам людей Восток и Запад. Стремился донести до читателей свою точку зрения, особый взгляд, обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями", - говорится в телеграмме, поступившей в редакцию "Российской газеты".

Мишустин добавил, что "уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки и статьи всегда становились событием".