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Политический обозреватель газеты "Правда" Всеволод Овчинников в своем рабочем кабинете. Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

Татьяна Миткова, тележурналист:

- Это был золотой век "Международной панорамы", когда работали Александр Бовин, Станислав Кондрашов, Геннадий Герасимов, Генрих Боровик и Всеволод Овчинников. Они были такие разные. Бовин у меня ассоциировался с героем романа Рабле. Герасимов - с британским лордом из книги Овчинникова. Сам Овчинников - французский аристократ, готовый в любую минуту схватиться за шпагу. Но схваток во время подготовки программы у нас не было. Работа в газете "Правда" накладывала свой отпечаток. Цензура на ТВ была жесткой, и Овчинников это понимал. Мы старались ставить в его программы репортажи Цветова из Японии и Шишковского из Великобритании. И тут он раскрывался, что называется, по полной.

Судя по всему, он очень любил вкусно поесть. Рассказывал о кухне той или иной страны с таким воодушевлением, что хотелось немедленно это попробовать. Очень любил работать в "Международной панораме", никогда не отказывался, ссылаясь на занятость.

Владимир Познер, тележурналист:

- Всеволод Овчинников - корреспондент "Правды", выдающийся, на мой взгляд, журналист, японист. Провел довольно много времени в Японии и написал книгу об этой стране. Естественно, я ее читал, прежде чем вообще браться за Японию, читал очень подробно и детально, и очень многое, конечно, сохранилось. Он прекрасный журналист, он многое очень точно подметил, и поэтому эта книга лично мне помогла. Он японист, он изучал эту страну, у него совершенно другое представление об истории Японии, чем у меня, я тут новичок, а он знаток. Книга "Ветка сакуры" - прекрасная, и если вы ее не читали, то я вам очень советую. На мой взгляд, она посильнее, чем его же книга "Корни дуба" об Англии. Все-таки про Англию мы многое знаем и много читали, а про Японию - это совсем другое в нашем преломлении. Так что читайте книгу Всеволода Овчинникова.

Из интервью на pozneronline.ru

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

- В советское время многих потрясли книги Всеволода Владимировича "Ветка сакуры", "Корни дуба", "Горячий пепел" - все связаны с Японией, Китаем, Юго-Восточной Азией. Он почти 40 лет проработал в газете "Правда". Это был высший пилотаж в печатной журналистике работать собкором "Правды" в таких самых, наверное, уникальных и экзотических местах. В то время вряд ли кто-то из советских людей мог вот так свободно поехать в эти страны. И глазами Овчинникова миллионы наших граждан смотрели на действительность этого региона. Конечно, Всеволод Владимирович войдет в историю российской журналистики. И когда меня спрашивают, каким образом можно стать журналистом-международником, то я нашим молодым коллегам советую обязательно читать такие произведения и впитывать этот бэкграунд, который обязательно пригодится в работе. Нужно понимать этот стиль, понимать, как писали мастера своего дела, лучшие мастера международной журналистики.

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