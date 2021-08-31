Миткова об Овчинникове: Аристократ, готовый в любую минуту схватиться за шпагу

Это был "золотой век" "Международной панорамы", когда работали Александр Бовин, Станислав Кондрашов, Геннадий Герасимов, Генрих Боровик и Всеволод Овчинников.

Они были такие разные. Бовин у меня ассоциировался с героем романа Рабле. Герасимов - с британским лордом из книги Овчинникова. Сам Овчинников - французский аристократ, готовый в любую минуту схватиться за шпагу.

Но схваток во время подготовки программы у нас не было. Работа в газете "Правда" накладывала свой отпечаток. Цензура на ТВ была жесткой и Овчинников это понимал. Мы старались ставить в его программы репортажи Цветова из Японии и Шишковского из Великобритании. И тут он раскрывался, что называется, по полной.

Судя, по всему, очень любил вкусно поесть. Рассказывал о кухне той или иной страны с таким воодушевлением, что хотелось немедленно это попробовать. Очень любил работать в "Международной панораме", никогда не отказывался, ссылаясь на занятость.