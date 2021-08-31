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Можно брать. Названы 10 лучших смартфонов в России от 25 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
31.08.2021,  
14:41

Чем дороже смартфон, тем он лучше? Конечно, нет. Никто не отменял золотое соотношение цены и качества. По просьбе RG Digital эксперты AliExpress составили список самых популярных смартфонов среди российских пользователей в течение практически всего лета в ценовой категории "от 25 тысяч рублей".

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И вот что у них получилось.

Apple iPhone 11

За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, россияне готовы отдать 45 тысяч рублей.

Xiaomi Mi 10T Pro

Чаще всего пользователи выбирают смартфон в комплектации с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 108 Мп и обойдется в 49,9 тысячи рублей.

Xiaomi POCO F3

Смартфон в комплектации с 8 Гб оперативной, 256 Гб встроенной памяти и процессором Snapdragon 870 обойдется в 29,3 тысячи рублей.

Realme GT 5G

За устройство, оснащенное 8 Гб оперативной, 128 Гб встроенной памяти и 64-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 33,2 тысячи рублей.

Samsung Galaxy A52

Чаще всего пользователи выбирают смартфон в комплектации с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 64 Мп и обойдется в 34,6 тысячи рублей.

Apple iPhone 12

Устройство с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 70,3 тысячи рублей.

Apple iPhone XR

За устройство, оснащенное 3 Гб оперативной, 64 Гб встроенной памяти и 12-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 38,9 тысячи рублей.

Apple iPhone 12 Pro

Пользователи выбирают смартфон в комплектации с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Устройство оснащено камерой на 12 Мп и обойдется в 88,1 тысячи рублей.

Xiaomi Mi 11i

За устройство, оснащенное 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти россияне готовы отдать 36,5 тысячи рублей.

OnePlus 8

Устройство с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 32,7 тысячи рублей.

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