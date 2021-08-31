На форуме "Армия-2021" показали вооружение, не имеющее аналогов

Международный военно-технический салон "Армия-2021" начал свою работу 22 августа. Одновременно стартовали Армейские международные игры. Форум завершился 28 августа, а вот игры продлятся до 4 сентября.

Министр обороны Сергей Шойгу, сидя за рычагами танка Т-80БВМ - новейшей модернизации "восьмидесятки", - лично проверил трассу "Танкового биатлона" на полигоне в Алабино гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Остался доволен. И "Танковый биатлон" ожидаемо стал самым зрелищным соревнованием "Армейских игр-2021". Фото: Минобороны РФ

Самое зрелищное соревнование в играх - битва танковых экипажей по правилам спортивного биатлона. Министр обороны Сергей Шойгу лично проверил трассу "Танкового биатлона" на полигоне в Алабино гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Остался доволен. Министр сам сидел за рычагами танка Т-80БВМ - новейшей модернизации "восьмидесятки". И это неудивительно. Грозная боевая машина настолько легка в управлении, что управлять ею могут даже девушки, что было продемонстрировано на играх в 2019 году. Но думается, не только поэтому Шойгу выбрал Т-80. Этот танк получает совершенно уникальную систему активной защиты "Арена-Э", которую на форуме впервые представило КБ машиностроения из Коломны. Т-80БВМ реально становится неуязвим для всех противотанковых ракет, включая широко рекламируемый американский Javelin.

Весь комплекс "Арены-Э" - РЛС, отслеживающая подлет вражеских ракет, модули защитных боеприпасов и вычислительный комплекс размещены вокруг башни танка. Они имеют хорошее броневое прикрытие и обеспечивают круговую защиту танка от всех типов управляемых противотанковых ракет и тех, что пускаются из носимых РПГ. По своим боевым и эксплуатационным характеристикам "Арена-Э" аналогов в мире не имеет.

Другие новинки от КБМ из Коломны - многоцелевая ракета 305Э и ракета комплекса "Хризантема". Ракета 305Э отличается высокой точностью, гарантированная дальность управляемого полета - 14,5 км. Масса осколочно-фугасной боевой части 25 кг, что гарантирует уничтожение любого танка или хорошо укрепленного объекта. Как уверяют разработчики, уклониться от такой ракеты невозможно.

Управляемая ракета 9М123 сухопутного комплекса "Хризантема-С" адаптирована к пускам с вертолета Ми-28НМ. Это очень мощная ракета, способная уверенно наводиться на цель в любых погодных условиях, днем и ночью. Аналогичных по характеристикам ракет, как и у 305Э, в мире нет. Только нашим ученым и техническим специалистам удалось создать систему, которая слышит и чувствует тепло вражеских батарей на расстоянии в 17 км, а пуск тактической ракеты улавливает за 38 километров.

Совершенно уникальный по возможностям комплекс 1Б75 "Пенициллин" обеспечивает визуальное и звуковое сканирование больших по протяженности территорий, ничем себя не выдавая. Он все видит и слышит, сам оставаясь незаметным. "Пенициллин" невозможно подавить никакими средствами радиоэлектронной борьбы. Этот комплекс мгновенно определяет координаты вражеских батарей сразу после того, как произведен первый выстрел.

Можно лишь перечислить наиболее яркие премьеры "Армии-2021".

Это гражданский внедорожник "Стрела КБМ". И двухосная многоцелевая полноприводная бронированная плавающая машина. Это зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса действия "Сосна" на колесном и гусеничном шасси.

Концерн "Калашников" показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20, который должен стать личным оружием летчика и размещаться в носимом аварийном запасе. Интерес вызвал автомат АК-12СП, предназначенный для использования специальными подразделениями. И это далеко не все новинки, заслуживающие внимания.

Деловая составляющая форума также впечатляла. Только "Рособоронэкспорт" в ходе "Армии-2021" провел более 70 переговоров с представителями 35 стран.

По их результатам подписано различных контрактных документов на общую сумму свыше 2 млрд евро. Впервые удалось договориться об интеграции российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного производства.

Если говорить об армейских играх, стоит отметить следующее. Соревнуются 277 команд вооруженных сил 42 стран. Состязания идут на 23 полигонах одиннадцати стран - Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии, Узбекистана и России, а также в акваториях трех морей: Аравийского, Каспийского, Японского. Пять стран принимают участие в играх впервые. Это Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Кипр и экзотическое Королевство Эсватини.

Министр обороны Сергей Шойгу, сидя за рычагами танка Т-80БВМ - новейшей модернизации "восьмидесятки", - лично проверил трассу "Танкового биатлона" на полигоне в Алабино гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. Остался доволен. И "Танковый биатлон" ожидаемо стал самым зрелищным соревнованием "Армейских игр-2021".