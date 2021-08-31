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31.08.2021 14:14
Рубрика: Культура

На Российской креативной неделе прошел самый честный кастинг молодых музыкантов

В заключительный день Российской креативной недели представители крупнейших российских музыкальных лейблов - A&R-менеджер студии "Союз" Елизавета Юсова, A&R-менеджер SOYUZ MUSIC Егор Дивеев, A&R-менеджер "Первого музыкального" Алан Белини, A&R-менеджер "Effective Records" Сергей Никифоров, менеджер по работе с артистами и A&R StartUp Music Элина Наквасина - провели совместные прослушивания треков всех желающих музыкантов. Это мероприятие стало уникальным - впервые лейблы такого уровня собрались вместе, чтобы дать свою оценку публично. Самые интересные участники получили шанс заключить контракт с музыкальным лейблом.
Фото: предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP Фото: предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP
Фото: предоставлено пресс-службой ZVONKO GROUP

Ведущим кастинга выступил управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов. Он подчеркнул, что прослушивание начинающих артистов будет происходить просто, понятно и честно: "В наш музыкальный павильон выстроилась очередь из музыкантов, которые прислали треки на наш кастинг. Мы получали треки на почту и никак их не цензурировали, не оценивали и ни разу до этого не слушали. На мой взгляд, у нас здесь прямая, открытая и абсолютно прозрачная встреча между исполнителями и менеджерами лейблов. Это вишенка на торте музыкального павильона Российской креативной недели".
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На прослушивание поступило 200 заявок. Алан Белини предупредил артистов, чтобы они не расстраивались, если их песня не покажется экспертам интересной, так как они работают в своей специализации: "Поймите, когда мы сейчас что-то говорим, мы примеряем ваш трек к каталогу наших лейблов, соответствуете ли вы нашим форматам и сможем ли мы с вами работать".

После прослушивания каждого из треков исполнители выходили к ведущему и жюри, чтобы узнать мнение экспертов о своем произведении. Дмитрий Коннов подчеркнул, что A&R-менеджеры дают оценку только песне: "Никто не говорит артисту: "Смените имидж, перекрасьте волосы". Для менеджера лейбла важно, чтобы песня подходила для стриминга. Сейчас если вы не в стриминге - вы не артист. Записывая трек, музыканты должны изначально рассчитывать на онлайн-продвижение. Нужно вести свои соцсети, как будто вы руководитель вашего фан-клуба. Если вы себя не полюбите, никто вас не полюбит".

Каждую неделю на электронные адреса крупнейших лейблов приходит по 800 писем с демоверсиями треков. По словам Егора Дивеева, даже в таком большом количестве предложений очень редко встречается действительно интересный контент, который смог бы качественно выделиться из общей массы: "Хватит делать фастфуд, давайте создавать индустрию, хочется музыки, а не стеба. Понимаете, если какой-то прикол выстрелил, это исключение. В таких треках, помимо прикола, еще всегда присутствует творческое начало".

При этом Егор Дивеев отметил, что многие композиции, прозвучавшие на прослушиваниях Российской креативной недели, тронули не только его, но и гостей музыкального павильона: "Каждый из нас, безусловно, составил свое профессиональное мнение о каждой песне, но еще один критерий - реакция других людей. Я заметил, что во время прослушивания зрители начинают задумываться. Значит, этот трек кому-то нужен, и если серьезно поработать с ним, что-то улучшить, поменять, довести его до ума, то, возможно, получится качественный продукт".

По итогам кастинга A&R-менеджеры согласились провести переговоры о возможном сотрудничестве с 12 музыкантами. Но предложения одновременно от всех пяти представителей лейблов получили только три исполнителя: TikTok-певица Милка, музыкант под псевдонимом Шелест, исполняющий романтические песни под гитару, и казахстанский певец Руслан, покоривший A&R-менеджеров своими вокальными данными. Мероприятие шло 4,5 часа, видео с трансляцией прослушивания набрало более 90 000 просмотров.

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