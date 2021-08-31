Начальникам запретили сдвигать рабочий день без согласия работников

Кассационный суд запретил руководителям переводить подчиненных в "жаворонки" в приказном порядке. Это значит, что начальники всех рангов не вправе сдвигать начало рабочего дня на более ранний час без согласия сотрудников.

Крайне важное для всех, кому долго добираться до работы, разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции в своем свежем обзоре судебной практики. Теперь каждый босс должен твердо запомнить: он не властен над временем. С людьми надо договариваться. Нельзя росчерком пера уволить того, кому приезжать в восемь утра на работу слишком рано.

Поводом для разъяснений послужило дело жительницы Нижегородской области Марии В. С 2011 года она работала экскурсоводом в местном Центре противопожарной пропаганды и общественных связей. Изначально приходить на работу надо было к 9 часам утра. Но потом начальство решило переиграть и назначило сотрудникам время явки к восьми утра.

Нет, дело не в прихоти, которой любят поддаваться некоторые боссы. Основания отмотать назад стрелки рабочих часов у начальников были. Дело в том, что частые гости в центре - школьники. А у них - с учетом школьного расписания - первые экскурсии назначаются на 8.30. Естественно, и центру было бы логично открывать к этому часу двери.

Одна проблема: не всегда то, что удобно начальству, удобно и сотрудникам. Даже на любимую работу порой не получается приходить рано: есть пробки, есть расписание общественного транспорта, есть масса разных обстоятельств. Иногда неудобства настолько высоки, что поневоле пойдешь спорить с руководством.

Если человеку изначально был установлен один график работы, нельзя в приказном порядке заставить его приходить на работу раньше или позже

Так поступила и Мария В. Она написала заявление о транспортных затруднениях по дороге на работу к 8 часам утра и попросила оставить для нее все как есть. Начальство поначалу пошло навстречу и заключило с ней дополнительное соглашение. Для женщины график остался прежним. Все приходили к восьми, она - на час опаздывала, но и уходила на час позже. Так продолжалось два с половиной года. А потом что-то случилось и Марии настоятельно предложили быть как все.

То есть приходить на службу в восемь утра. Когда женщина отказалась, ее уволили.

Неизвестно, почему над ней сгустились тучи. Может, поменялось начальство. Может, из-за чего-то изменилось отношение к ней. Или случилось и то и другое. Причины, по большому счету, уже не важны. Интереснее другое: действительно ли два с лишним года женщина пользовалась добротой начальства или все-таки пользовалась своими правами?

Нижестоящие суды сочли, что правда на стороне некогда доброго, а потом посуровевшего начальства. Мол, спорить не о чем: раз у организации возникла потребность изменить график работы, сотрудники должны смириться. Они не для того нанимались на работу, чтобы приходить и уходить, когда хотят.

На первый взгляд логика кажется безупречной. Однако все, кому так кажется, ошибаются. Когда спор дошел до Первого кассационного суда общей юрисдикции, он отменил все предыдущие решения, а само дело отправил на новое рассмотрение. В своем же обзоре судебной практики высокая инстанция объяснила, в чем было неправо начальство.

Напомним, отдельные кассационные суды общей юрисдикции были созданы в рамках судебной реформы, они исправляют ошибки в уже вступивших в силу судебных решениях. Их юрисдикция распространяется сразу на несколько регионов, а разъяснения кассационных судов важны для всех: законы у нас везде одни.

"Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу", - объяснил Первый кассационный суд.

Ключевое слово: "новые". Когда человек изначально соглашался на один режим работы, его не переведешь просто так, легким движением руки босса, на другой график. Если возникли разногласия и на прежней должности никак нельзя сохранить поздний подъем, начальство должно искать варианты, предлагать сотруднику другие посты.

"При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности", - подчеркнул кассационный суд.

Интересно, что в своем правовом обосновании третья инстанция сослалась на Конвенцию Международной организации труда N 29 от 28 июня 1930 г. относительно принудительного или обязательного труда. Документ был ратифицирован еще в 1956 году Президиумом Верховного Совета СССР. И хотя документ был принят почти век назад, он все еще в силе, что приятно.

Суд посчитал, что если заставить человека вопреки его воле приходить к восьми утра, это будет принудительным трудом, который у нас запрещен законом

Конвенция под принудительным трудом понимает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. В данном случае получается, что труд с 8 до 9 утра де-юре оказывается принудительным, ведь сотрудница не предлагала добровольно свои услуги именно в эти часы. Наоборот, ее заставляли приходить раньше под страхом наказания вплоть до увольнения. А принудительный труд у нас запрещен.

"Гарантируя защиту от принудительного труда, законодатель предусмотрел запрет на одностороннее изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя без согласия работника, а также предоставил работнику ряд других гарантий, в том числе по занятию вакантных должностей или работы, соответствующей квалификации работника, и вакантных нижестоящих должностей или нижеоплачиваемой работы у работодателя, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, - пояснил кассационный суд. - Такое правовое регулирование направлено на обеспечение баланса прав и законных интересов сторон трудового договора, имеет целью обеспечить работнику возможность продолжить работу у того же работодателя".

Именно на такие правовые позиции должны ориентироваться все судьи страны.

Между тем

Кстати, за незаконное увольнение гражданин вправе не только потребовать восстановления на службе, но взыскать солидные компенсации. Человеку должны выплатить зарплату, которую он мог бы получить, но не получил из-за неправильного увольнения. Кроме того, суды обязательно должны назначить компенсацию морального вреда.

Более того, незаконным может быть признано увольнение с должности, на которую человек не был оформлен официально. Один из таких примеров привел Смоленский областной суд в своем свежем обзоре судебной практики.

"К. обратился в суд с иском к Обществу о защите трудовых прав. В обоснование иска указал, что с 28.12.2016 по 15.04.2018 работал у ответчика, однако трудовые отношения в установленном законом порядке оформлены не были. На его требование об оформлении трудовых отношений работодатель отвечал отказом. Размер его заработной платы был установлен работодателем в 50 000 рублей", говорится в обзоре.

В какой-то момент человеку стали недоплачивать, а потом его и вовсе уволили. Так как сам факт трудовых отношений был установлен, суд обязал работодателя внести запись в трудовую книжку, а также выплатить компенсации, включая недоплаченную зарплату и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.