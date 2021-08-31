Национальная Премия бизнес-коммуникаций продолжит прием заявок до 25 октября

Юбилейная Национальная Премия бизнес-коммуникаций продолжает прием заявок.

Принять участие в премии могут агентства, бренды и медиа, которые имеют опыт реализации эффективных маркетинговых проектов. Рассказываем, почему стоит подать заявку и как бесплатно побороться за победу в премии.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций - это главная награда за эффективные маркетинговые практики. Проект помогает определить лучших специалистов в данной области и предоставляет уникальную возможность побороться за звание "Лучший маркетолог" бесплатно.

Персональный конкурс "Лучший маркетолог" позволяет бесплатно подать заявки специалистам, участвующим в развитии и продвижении компании/организации, управлении проектами/кампаниями, разработке стратегий и принятии управленческих решений. Блок включает в себя 12 номинаций от FMCG до промышленности. Также агентствам предоставляется возможность номинировать на участие в бесплатном персональном конкурсе своих клиентов.

Заявки оцениваются членами судейского блока, в который в этом году войдет более 150 экспертов индустрии. Это самый объемный состав за всю историю премии. Победители и призеры конкурса определяются путем голосования на основе оценки заявок участников.

При оценке номинантов будут учитываться такие критерии, как выход за рамки стандартных подходов, грамотная расстановка приоритетов и качественный анализ достигнутых показателей.

В этом сезоне Рейтинг НПБК будет опубликован на ресурсах газеты "Коммерсантъ", а Церемония награждения пройдет в Москве 9 декабря 2021 года.

Подробнее о конкурсе и правилах участия можно узнать на сайте НБПК.