Назван "ночной" симптом рака крови

Примерно треть больных раком крови перед постановкой диагноза замечали у себя ночную потливость, сообщили специалисты британской организации Blood Cancer UK.

Они опросили две тысячи больных с установленным диагнозом, и оказалось, что 31% из них сталкивались с потливостью по ночам. Как отметили эксперты, такой симптом можно легко игнорировать, например, списав на жару.

Рак крови является довольно распространенным, только в Великобритании с ним живут свыше 250 тысяч человек. Самые хорошие прогнозы при диагностике на ранних стадиях, средний показатель пятилетней выживаемости значительно превышает 50%. Поэтому важно вовремя получить диагноз.

Потливость при развитии рака крови связана с борьбой организма - из-за заболевания повышается температура, а тело пытается привести ее в норму. Специалисты советуют обратиться к врачу, если ночная потливость становится постоянной, и не проходит в течение какого-то времени, а также при наличии других возможных симптомов - появления синяков и кровотечениях из носа, повторяющиеся инфекции, боли в спине, усталость.

Как отметили исследователи в беседе с изданием Express, сильная потливость по ночам может быть связана и с другими причинами, например, низким уровнем сахара в крови, употреблением алкоголя, стрессом. Выяснить причину может только врач после необходимых обследований.