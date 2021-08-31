Названы эффективные способы снижения платежа по ипотеке

Снизить платеж по ипотеке можно на этапе выбора программы и уже при существующем кредите. Об этом РИА Новости рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко.

По ее словам, для ипотеки лучше выбирать банк, в котором у клиента есть вклад или зарплатный проект. В этом случае заемщику могут предложить индивидуальные условия со сниженной процентной ставкой.

При досрочном погашении лучше снизить ежемесячный платеж, а не сокращать срок кредитования, поскольку досрочно внесенная сумма уменьшит "тело" кредита.

Кроме того, заемщик с ипотечным кредитом может ежегодно возмещать НДФЛ, напомнила Дайнеко. В этом случае можно вернуть до 390 тысяч рублей.

Если клиент считает условия ипотеки невыгодными, то он может рефинансировать кредит в другом банке, получив более низкую процентную ставку.

При потере работы или временной нетрудоспособности заемщик имеет право на ипотечные каникулы. "Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что "ипотечные каникулы" предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия - в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье - единственное", - объяснила эксперт.