Немцы спасаются золотыми слитками от кризиса

Страх перед кризисом, вызванным пандемией, очевидно, растет среди немцев. В первой половине года они купили больше физического золота, чем за последние десять лет. Граждане инвестируют в золото в основном для того, чтобы застраховаться от растущей инфляции, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Торговцы драгоценными металлами говорят, что дела в настоящее время идут хорошо. "У нас в ДНК давно заложен страх перед инфляцией. Теперь инфляционный риск возрастает", - цитирует Bloomberg управляющего директора Рафаэля Шерера. По его словам, в компании продажи золота выросли на 25% после и без того сильного 2020 года.

Нигде в Европе население традиционно не покупает столько физического золота, как в Германии. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золотые монеты и слитки в стране в первом полугодии вырос на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как в остальном мире он упал на 20%.

Встреча руководителей центральных банков в американском Джексон Хоул на этой неделе может дать подсказки относительно разворота Федеральной резервной системы по закупкам ценных бумаг, способствовавших росту цен на золото до нового рекордного уровня в 2020 году.

С другой стороны, в настоящее время рынок, похоже, не ожидает повышения процентной ставки Европейским центральным банком. А продолжающаяся свободная монетарная политика Бундесбанка может поддержать спрос на золото в Германии, даже если цена его в долларах будет ослабевать.