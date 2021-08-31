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31.08.2021 17:01
Рубрика: В мире

НКО: Власти США бросили в Афганистане 51 служебную собаку

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Maya Alleruzzo/AP Фото: Maya Alleruzzo/AP
Фото: Maya Alleruzzo/AP

Американские правозащитники обвинили власти США в том, что они сознательно отказался от эвакуации из Афганистана служебных собак, чем подписали им "смертный приговор".

Фото: mailplus.co.uk
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"Я опустошен сообщениями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет после себя храбрых американских военных служебных собак, которых теперь ждут пытки и смерть от наших врагов. Эти храбрые собаки выполняют ту же опасную работу по спасению жизни, что и наши военные служебные собаки, и заслужили гораздо лучшую судьбу, чем та, на которую они были обречены", - говорится в заявлении главы правозащитной НКО American Humane Робина Ганцерта.

Речь идет о собаках, которые служили в Афганистане по контракту. Как известно, часть служебных собак Пентагон эвакуировал из Кабула в числе первых, им даже предоставили отдельные места в самолете.

Несмотря на то, что США официально покинули территорию Афганистана и американских самолетов уже нет в Кабуле, правозащитники выступили с требованием любой ценой вывезти их. "Чтобы предотвратить эту трагедию, эти собаки должны быть загружены в любое оставшееся грузовое пространство самолетов и доставлены в безопасное место", - говорится в заявлении Ганцерта. НКО также обратилась к Конгрессу США с призывом изменить законодательство и приравнять собак-контрактников к военным служебным собакам.

Точное число оставленных американскими властями в Афганистане собак не сообщается. Тем не менее, по данным другой правозащитной организации, в аэропорту Кабула может находится 51 собака-контрактник. Судя по заявлениям этой НКО, вывезти их на военных бортах армии США или союзников по НАТО не получилось. Сейчас идет сбор средств, чтобы зафрахтовать частный борт, который смог бы вывезти животных из Афганистана.

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