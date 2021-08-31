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31.08.2021 21:26
Рубрика: Общество

Олег Леонов: В Москве стартовала раздача браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Иванов Фото: Александр Иванов
Фото: Александр Иванов

Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов презентовал в Российском геронтологическом научно-клиническом центре браслеты на основе NFC-технологии, помогающие в поиске пропавших людей и не требующие подзарядки. Первые браслеты уже получили подопечные фонда "Артист". В ближайшее время в Москве раздадут десятки тысяч браслетов безопасности. Браслеты распространяются Центром поиска пропавших людей.

Фото: Александр Иванов
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"Браслет "Амулет" содержит в себе защищенный от воды и не требующий подзарядки модуль, на который может быть записана и считана информация о здоровье человека, контакты его родственников. В большом городе пожилой человек, ребенок или человек с ментальными расстройствами нередко может испугаться, стать неконтактным, заблудиться и потеряться. С помощью браслета люди смогут быстрее вернуться домой", - рассказал Леонов.

Москвичи уже оставили более 20 000 заявок на получение браслетов безопасности для себя и близких. А первыми их обладателями стали подопечные фонда "Артист" - звезды театра и кино прошлых лет. Актеры с интересом приняли простую в обращении технологичную новинку.

"Пожилые люди нуждаются в особом отношении, уходе, защите. Браслет безопасности - один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города", - отметила учредитель фонда "Артист", актриса Мария Миронова.

Депутат Пресненского совета депутатов Анатолий Юшин поддержал инициативу волонтера-спасателя, отметив важность подобных гаджетов.

"Мы как-то успеваем адаптироваться к ритму большого города, который постоянно повышается, не дает передохнуть. Но не все из старшего поколения готовы к стремительным переменам. Кто-то просто-напросто теряется в двух шагах от дома. Если есть техническое средство, которое может помочь нашим старикам, нужно его применять", - сказал Юшин.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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