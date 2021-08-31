Папа Римский может отречься от престола

Новости

"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 19:30
Рубрика: В мире

Папа Римский может отречься от престола

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
В Ватикане активно циркулируют слухи о скором добровольном отречении Папы Римского Франциска от Апостольского престола и проведении нового конклава.

Первые разговоры о том, что понтифик может уйти, последовав примеру своего предшественника Бенедикта XVI, и положить тем самым конец пожизненному избранию глав Римской католической церкви, прозвучали в июле. Тогда Франциск попал в римскую больницу Джемелли и перенес серьезную плановую операцию на кишечнике.

Доступ в хранилища Ватикана разрешат лишь лицам, имеющим "зеленый пропуск"

А уже в конце лета начали появляться публикации со ссылкой на авторитетные, но, разумеется, анонимные источники, утверждающие, что папа, скорее всего, решит уйти на пенсию. При этом главной причиной послужит вовсе не его почтенный возраст (17 декабря ему исполнится 85 лет), а плохое самочувствие. Понтифик хромает, у него ишиас (боли в пояснично-крестцовой области), не говоря уже о том, что с момента своего избрания папа Бергольо ни разу не брал отпуска.

Официальный Святой престол не комментирует статьи, предрекающие уход понтифика. Вместо этого, папа сосредоточился на работе и уже возобновил проведение личных аудиенций, а в середине сентября совершит два зарубежных вояжа - в Венгрию и в Словакию.

В мире Европа Ватикан

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
"Ударим, но позже": Как Байден ответит на атаки в Кабуле
Чем программы немецких партий завлекают избирателей