Папа Римский может отречься от престола

В Ватикане активно циркулируют слухи о скором добровольном отречении Папы Римского Франциска от Апостольского престола и проведении нового конклава.

Первые разговоры о том, что понтифик может уйти, последовав примеру своего предшественника Бенедикта XVI, и положить тем самым конец пожизненному избранию глав Римской католической церкви, прозвучали в июле. Тогда Франциск попал в римскую больницу Джемелли и перенес серьезную плановую операцию на кишечнике.

А уже в конце лета начали появляться публикации со ссылкой на авторитетные, но, разумеется, анонимные источники, утверждающие, что папа, скорее всего, решит уйти на пенсию. При этом главной причиной послужит вовсе не его почтенный возраст (17 декабря ему исполнится 85 лет), а плохое самочувствие. Понтифик хромает, у него ишиас (боли в пояснично-крестцовой области), не говоря уже о том, что с момента своего избрания папа Бергольо ни разу не брал отпуска.

Официальный Святой престол не комментирует статьи, предрекающие уход понтифика. Вместо этого, папа сосредоточился на работе и уже возобновил проведение личных аудиенций, а в середине сентября совершит два зарубежных вояжа - в Венгрию и в Словакию.