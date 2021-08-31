Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море

Вашингтон и Киев подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом стало известно по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Остин, "рамочное соглашение" оборонных ведомств позволит "расширить сотрудничество и продвинуть общие приоритеты". Среди них названы и реформы в данной сфере на Украине, и развитие оборонной промышленности, и обеспечение безопасности в Черном море, а также вопросы кибербезопасности и обмена разведывательными данными".

Глава Пентагона напомнил, что очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву составит 60 млн долларов. В частности, США передадут Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, напоминает ТАСС.