Первое видео TikTok-канала группы ABBA собрало 4 млн просмотров

Легендарный шведский квартет впервые завел свой аккаунт в TikTok. Причем ABBA присоединилась к видеоплатформе после того, как пользователи TikTok сами создали движение #DancingQueenChallenge. Доказывая тем самым любовь к этой легендарной группе и надеясь на ее возрождение.

Первым треком в аккаунте группы в TikTok стало видео исполнения на фортепиано песни Dancing Queen. За сутки после публикации ролик, продолжительностью 29 секунд, набрал уже больше 4 миллионов просмотров.

А уже сегодня в аккаунте ABBA появился ролик с напоминанием о том, что 2 сентября состоится презентация долгожданного проекта ABBA Voyage. В этот день (а по другим данным - в пятницу, 3 сентября), в интернете впервые будут представлены пять новых песен возрожденной группы.

Кстати

Голографическое шоу ABBA Voyage будет представлено в мае 2022 года в Лондоне. Затем ожидается его мировой тур.