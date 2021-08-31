Песков рассказал об ожиданиях от встречи Байдена с Зеленским

Москва не собирается вмешиваться в отношения Вашингтона и Киева, но внимательно следит за результатами поездки украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры с американским президентом Джо Байденом. США могут использовать свое влияние, чтобы побудить Зеленского заняться реализацией Минских соглашений и Парижских договоренностей. Об этом журналистам, отвечая на вопросы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не считаем себя в праве вмешиваться в отношения двух суверенных государств. Не собираемся это делать", - подчеркнул Песков. "Очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки", - добавил он.

США, действительно, могут использовать свое влияние на Зеленского, чтобы побудить его все-таки пойти по реализации Минских и Парижских договоренностей и отказаться от действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента. "Вот, наверное, что ожидали бы", - заключил Песков.