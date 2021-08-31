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31.08.2021 15:07
Рубрика: Власть

Победителей фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021 наградят 10 сентября

Церемония награждения победителей и открытие выставки финалистов VI Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС!" 2021 пройдет 10 сентября в 13:00 на Камерной сцене в Центральном академическом театре Российской Армии. В мероприятии примут участие ветераны, военнослужащие, юнармейцы, представители творческой интеллигенции и министерств и ведомств Российской Федерации и города Москвы.

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

В состав жюри VI конкурса вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, государственные и общественные деятели, среди которых: директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Татьяна Самарская, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Байкин, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова, главный редактор Российского информационного агентства "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин и др.

"Конкурс "Я служу в ВКС!" проводится уже шестой год. Он сразу получил большой резонанс. Число участников уже идет на тысячи, в возрасте от 12 лет до 80... А счет работ еще больше. Проект вполне предсказуемо эволюционировал из узковедомственного во всероссийский конкурс", - сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации, заслуженный работник Российской Федерации Владимир Лужбин.

Всю информацию о фотоконкурсе Воздушно-космических сил Минобороны России "Я служу в ВКС!" Вы можете узнать на сайте организаторов: www.clubvks.ru.

Власть Безопасность Армия

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