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31.08.2021,  
15:13
Текст:  Алексей Брусилов

Появились фото БМП "Манул" с модулем "Эпоха" и новых версий БМП-3

БМП-3 и "Манул" получили новые боевые модули. Их фотографии обнародовал "Военный осведомитель".

Если вариант "тройки" с отделением БО5Я01 "Бережок" был впервые продемонстрирован на седьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", то боевая машины пехоты с 32В01 ранее нигде не показывалась.

Фото: Davric / wikipedia.org
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Хотя сам модуль, разработанный в ЦНИИ "Буревестник", уже известен по применению на бронированных автомобилях "Тайфун-ВДВ", которые, как понятно из названия, предназначены для воздушно-десантных войск.

Вариант под обозначением "Спица" также установлен на броневик К-43269 "Выстрел". Как отмечалось, его несомненным достоинством является полная изоляция боекомплекта из нескольких сотен 30-мм осколочно-фугасных, бронебойно-трассирующих снарядов, а также патронов к 7,62-мм пулемету 6П7К от отсеков, где находится экипаж и десант.

"Манул" впервые показали на прошлогодней "Армии". Правда, тогда он был оснащен также необитаемым ТКБ-945 с 30-мм скорострельной пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Новый вариант получил модуль "Эпоха" со значительно усиленным вооружением, состоящим из 57-мм автоматического орудия, ПКТМ и ракет двух типов: уже упомянутого "Корнета" и многоцелевых "Булат".

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Фото: Cory W. Watts/Wikimedia.org
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