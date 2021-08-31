Появился русский трейлер мексиканского мультика "Маски для Николаса"

В Сети появился симпатичный трейлер мексиканского анимационного фильма "Маски для Николаса" (Un Disfraz para Nicolas; рейтинг на IMDb - 7,7).

По сюжету мальчик Николас переезжает к бабушке и дедушке. Там он встречает кузена Дэвида, с которым отношения не ладятся.

Но всё, конечно, поменяется: у Николаса с собой - сундук с некими сказочными костюмами, сшитыми его мамой.

"С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним - и целое волшебное королевство", - сообщает синопсис.

Премьера в России - 16 сентября.