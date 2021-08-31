Половина школьников занимались летом и повторяли программу

В среду, 1 сентября, в школу пойдут 17 миллионов детей. По данным исследования, которое провели эксперты образовательной онлайн-платформы Учи.ру и мессенджера Viber, 40% школьников в течение летних каникул повторяли школьную программу, а еще 13% изучали новые темы. Причем половина детей, участвующих в опросе, занимается самостоятельно или вместе с родителями. Только 9% пользуются летом услугами репетиторов.

Чтобы не забыть пройденное, ребята одинаково часто используют интернет или рабочие тетради прошлого учебного года. Пятая часть не мучает себя учебой - ведь на то оно и лето, чтобы отдыхать.

Те, кто все же готовится к учебному году, читает книги из списка школьной литературы и повторяет школьную программу по всем предметам. При этом четверть ребят делает это по специальным заданиям от учителя. 4% школьников средней и старшей школы летом продолжают подготовку к экзаменам, и только 3% догоняют школьную программу.

Кстати, литература стала фаворитом летних занятий. Вторым по популярности предметом ребята назвали математику: 45% детей решают летом задачки и повторяют математические правила. Третье и четвертое места взяли русский (22%) и иностранный (11%) языки.