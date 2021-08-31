Последний американский солдат покинул Кабул

Совет Безопасности ООН провел внеочередное заседание по Афганистану и принял резолюцию, призывающую движение "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечивать безопасный выезд из страны местным гражданам и иностранцам. Этот вопрос приобрел особенное значение для стран Запада, ведь они не успели вывезти из Афганистана всех своих граждан и партнеров-афганцев, а аэропорт Кабула, как и все пограничные КПП, после ухода американских военных теперь контролируют талибы.

Резолюция, подготовленная Великобританией и Францией, также требует от талибов не допустить использования Афганистана в качестве убежища для террористов и плацдарма для нападений на другие страны, а также гарантировать соблюдение прав женщин и нацменьшинств. Кроме того, предлагается активизировать гуманитарную помощь Афганистану.

Россия и Китай воздержались при голосовании по документу. Постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, что авторы инициативы проигнорировали принципиальные для Москвы озабоченности. Например, в резолюцию не включили пункт о том, что массовый вывоз ценных для экономики специалистов и заморозка зарубежных активов негативно влияют на ситуацию в Афганистане. Кроме того, в документе нет осуждения деятельности террористических группировок "Исламское государство" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (обе организации запрещены в РФ. - "РГ"). Дипломат отметил, что в поспешном принятии документа просматриваются "попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на движение талибов, а также страны региона, которым придется иметь дело с последствиями этой длительной кампании".

Примерно в то время, как шло заседание Совбеза в Нью-Йорке, на другом конце земного шара, в Кабуле, американские военные завершали погрузку в транспортник C-17. С ними афганскую столицу покидали остававшиеся там дипломаты, включая временного поверенного в делах США Росса Уилсона. Теперь американцы остались без дипломатического присутствия в Афганистане и будут вести работу на этом направлении из Дохи - столицы Катара.

Напоследок морпехи вывели из строя находившуюся в аэропорту военную технику, которую не могли забрать с собой, включая систему ПРО C-RAM, около сотни бронемашин и военных внедорожников и 73 единицы авиатехники. Рано утром во вторник шасси транспортника с позывным MOOSE94 (англ. moose - лось) оторвались от взлетно-посадочной полосы. Военная кампания США в Афганистане, длившаяся 7267 дней (с 7 октября 2001 года) и ставшая самой длинной в американской истории, закончилась. США, по разным оценкам, вложили в нее около триллиона долларов, потеряли 2461 военнослужащего, а счет военным и гражданским жертвам с афганской стороны идет на сотни тысяч. Но несмотря на все это, даже в США мало кто отваживается согласиться с заявлениями президента Джозефа Байдена о том, что цели кампании были достигнуты. Триумфальных настроений ни в прессе, ни в обществе не видно.

Талибы проводили последний военный транспортник США стрельбой

После того как C-17 скрылся за горизонтом, талибы в Кабуле бурно отпраздновали победу. В аэропорт вошли ликующие бойцы, которых с виду было трудно отличить от только что улетевших американцев - натовский камуфляж, каски с приборами ночного видения, новенькие американские винтовки. Все это и многое другое попало к ним при капитуляции афганских силовиков, которых снабжали США и союзники. В небе над Кабулом несколько часов поочередно сверкали то вспышки от салютов, то очереди из трассирующих боеприпасов. Талибы начали изучать техническое состояние аэропорта, обещая, что в течение нескольких дней возобновят прием и отправку самолетов. Оборудование, необходимое для функционирования воздушной гавани, американцы оставили нетронутым, поскольку заинтересованы в возобновлении полетов для вывоза оставшихся в стране граждан США и сотрудничавших с ними афганцев.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил об обретении Афганистаном "полной независимости". Он считает, что "США были повержены", но заверил, что движение "хочет хороших отношений" с Вашингтоном.

Большинство банков в стране закрыты, из-за чего был введен временный лимит на снятие наличных в размере около 200 долларов в неделю. У банков, судя по кадрам местных телеканалов, выстраиваются длинные очереди желающих снять деньги. Поступают сообщения о росте цен на продукты питания, такие как масло, мука и рис.

Бывший министр связи Афганистана Сайед Садаат ныне развозит пиццу в Лейпциге. Это, пожалуй, максимум того, на что могут рассчитывать в Европе бежавшие афганские специалисты. Фото: Reuters

Из министра в курьеры

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Садаат работает в немецком Лейпциге разносчиком пиццы. Узнавший его на улице журналист написал об этом в своем твиттер-аккаунте. Новость попала в СМИ, и телеканалу Sky News Arabia удалось разыскать Садаата и сделать с ним интервью. Оказалось, что свой пост в правительстве он покинул в 2020 году - по его словам, из-за того, что не пожелал мириться с коррупцией. Опасаясь того, что контроль над Афганистаном перейдет к движению "Талибан" (запрещено в РФ), он еще год назад уехал из Афганистана. В Германию бывший министр прибыл практически без денег. Поскольку он не владел немецким, устроился на первую попавшуюся работу. Но он не собирается всю жизнь заниматься развозом пиццы. Садаат, выпускник Оксфордского университета, имеющий двойную степень магистра в области связи и электронной инженерии, планирует на заработанные деньги пойти на курсы немецкого, а затем устроиться по специальности, например в одной из телекоммуникационных компаний. "Для меня это увлекательная работа. Я исследую окрестности... Не все иммигранты здесь только для того, чтобы брать деньги у правительства. Многие усердно работают, платят налоги в этой стране, а также делают для этой страны много хорошего", - цитирует его Euronews.

Подготовила Елена Бугайская