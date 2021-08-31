Посол Японии выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Владимировича Овчинникова, журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты".

Кодзуки напомнил, что в 1962-1968 годах Овчинников работал в Японии и на основе этого опыта написал книгу "Ветка сакуры". "Благодаря этой книге многие россияне впервые по-настоящему открыли для себя Японию и японцев", - отметил дипломат.

"Память о господине Овчинникове Всеволоде Владимировиче, большом друге Японии и замечательном специалисте, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в соболезновании посла.

Напомним, что в 2017 году обозреватель "РГ" Всеволод Овчинников получил одну из высших наград Японии - Орден Восходящего солнца (Золотые лучи с розеткой).