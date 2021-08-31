Посол КНР выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Посол назвал Всеволода Овчинникова "выдающимся востоковедом" и "большим другом Китая и китайского народа".

"Он внес огромный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Китаем и РФ, в углубление взаимопонимания и и дружбы между нашими народами", говорится в телеграмме посла КНР, поступившей в редакцию "Российской газеты".