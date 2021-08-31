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31.08.2021 19:54
Рубрика: Общество

Посол КНР выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй выразил соболезнования в связи со смертью легендарного журналиста, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова. Напомним, журналист скончался в понедельник, 30 августа, на 95-м году жизни.

Посол назвал Всеволода Овчинникова "выдающимся востоковедом" и "большим другом Китая и китайского народа".

"Он внес огромный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Китаем и РФ, в углубление взаимопонимания и и дружбы между нашими народами", говорится в телеграмме посла КНР, поступившей в редакцию "Российской газеты".

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