Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Коллектив Посольства России в Китае глубоко скорбит в связи с кончиной журналиста-международника, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Владимировича Овчинникова. Выдающийся писатель и публицист, легенда отечественной журналистики, Всеволод Владимирович отдал многие годы своей яркой и удивительной жизни работе в Китае, стране, где он начал свою блестящую карьеру международного обозревателя еще в 1953 г.

Его уникальные репортажи из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги и статьи были всегда интересны и информативны, раскрывали глубинную суть происходящих явлений и стали для миллионов читателей путеводителем в страны Востока и Запада.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Всеволода Владимировича.

Вечная память,