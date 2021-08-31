Председатель Союза журналистов выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

"Всеволод Владимирович - один из гигантов советской и российской международной журналистики. Мы все учились на его книгах. Особенно те из нас, кто интересовался Востоком и готовился стать специалистом-востоковедом. Напомню, что Всеволод Владимирович в детстве пережил ленинградскую блокаду, он ленинградец, настоящий кристальной чистоты интеллигент. Он был невероятно образован, окончил Институт восточных языков и всю жизнь занимался Востоком.

В советское время многих потрясли его книги "Ветка сакуры", "Корни дуба", "Горячий пепел" - все связаны с Японией, с Китаем, с Юго-Восточной Азией. Он почти 40 лет проработал в газете "Правда". Это был высший пилотаж в печатной журналистике работать собкором "Правды" в таких самых, наверное, уникальных и экзотических местах. В то время вряд ли кто-то из советских людей мог вот так свободно поехать в эти страны. И глазами Овчинникова миллионы наших граждан смотрели на действительность этого региона.

Конечно, Всеволод Владимирович войдет в историю российской журналистики. И когда меня спрашивают, каким образом можно стать журналистом-международником, то я нашим молодым коллегам советую обязательно читать такие произведения и впитывать этот бэкграунд, который обязательно пригодится в работе. Нужно понимать этот стиль, понимать, как писали мастера своего дела, лучшие мастера международной журналистики. И здесь не важно, что во времена Овчинникова была другая идеология. Всеволод Владимирович старался писать без опоры на нее, очень интересно, красиво и виртуозно описывая жизнь восточных стран. Его строки передавали буквально все. Все запахи, вкусы и ощущения чувствовались в этих книгах. Поэтому все это надо знать, надо читать, и тогда что-то получится. Таких специалистов по восточным странам у нас, наверное, крайне мало.

Обращу внимание, что Всеволод Владимирович был в самом первом списке награжденных новым для нашей страны званием "Заслуженный журналист России". Надеюсь, что Всеволод Владимирович, хоть и был всегда человеком очень скромным и интеллигентным, все-таки гордился этим званием".