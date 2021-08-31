Новости

Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
"Талибан" начал формировать правительство Афганистана 16:18
Вышел русский трейлер мультфильма про Лавкрафта и его друга Ктулху 16:15
Вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" 16:00
Сериал про Соколиного глаза сделают рождественской сказкой 15:50
Немцы спасаются золотыми слитками от кризиса 15:48
Составлен рейтинг главных российских молодых актрис 15:41
Посол Японии выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова 15:37
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Черчесовым 15:37
В России не выявлено больных с новым штаммом коронавируса из ЮАР 15:36
Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе на Кубок мира 15:27
Минфин допускает введение плавающей ставки НДПИ для металлургов 15:23
В Египте погибла туристка из России 15:08
На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону 15:01
Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 17:39
Рубрика: Происшествия

Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики

Текст: Владислав Куликов

Судебные приставы в Москве провели массовые проверки бухгалтерий в компаниях, где работают должники, а также ввели в практику рейды в поисках имущества должников.

В Москве в этом году более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными

Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, по состоянию на 1 августа этого года на исполнении у столичных приставов находится свыше 22 тысяч производств о взыскании алиментов.

"Как показали статистические данные, 90,9% должников по исполнительным производствам указанной категории составляют мужчины. Среди женщин - 9,1%, - рассказывают в ведомстве. - Так, в Москве среднестатистическим неплательщиком алиментов является мужчина в возрасте от 30 до 42 лет".

По состоянию на 1 августа текущего года в рамках исполнительных производств 40,4% должников имеют заработную плату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание несовершеннолетних детей. "В отчетном периоде московскими приставами проведено 7 767 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечисления алиментов", - рассказывают в ведомстве.

Также, по словам представителей столичного управления службы, приставами на постоянной основе проводится адресная работа с должниками, обязанными уплачивать алиментные платежи. "Некоторые из них безответственно относятся к своим обязательствам, скрывают место работы, источники доходов и фактическое место проживания. В ходе рейдовых мероприятий должностные лица службы судебных приставов осуществляют проверку имущественного положения должников. При наличии имущество неплательщиков подвергается описи и аресту для последующей реализации в счет погашения задолженности", - рассказывают в управлении.

Кассационный суд пояснил тонкости назначения алиментов задним числом

В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за 7 месяцев 2021 года с должников по алиментным обязательствам взыскано свыше 805 миллионов рублей.

"Сотрудники ГУФССП России по г. Москве настоятельно рекомендуют неплательщикам алиментов помнить об исполнении родительского долга, добровольно и своевременно исполнять судебные акты, непосредственно затрагивающие права и интересы несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты Полномочия судебных приставов

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Как не попасть на удочку мошенников, занимаясь онлайн-шопингом
ФСБ задержала более 30 вербовщиков и финансистов террористов