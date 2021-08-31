Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики

Судебные приставы в Москве провели массовые проверки бухгалтерий в компаниях, где работают должники, а также ввели в практику рейды в поисках имущества должников.

Как рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, по состоянию на 1 августа этого года на исполнении у столичных приставов находится свыше 22 тысяч производств о взыскании алиментов.

"Как показали статистические данные, 90,9% должников по исполнительным производствам указанной категории составляют мужчины. Среди женщин - 9,1%, - рассказывают в ведомстве. - Так, в Москве среднестатистическим неплательщиком алиментов является мужчина в возрасте от 30 до 42 лет".

По состоянию на 1 августа текущего года в рамках исполнительных производств 40,4% должников имеют заработную плату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание несовершеннолетних детей. "В отчетном периоде московскими приставами проведено 7 767 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечисления алиментов", - рассказывают в ведомстве.

Также, по словам представителей столичного управления службы, приставами на постоянной основе проводится адресная работа с должниками, обязанными уплачивать алиментные платежи. "Некоторые из них безответственно относятся к своим обязательствам, скрывают место работы, источники доходов и фактическое место проживания. В ходе рейдовых мероприятий должностные лица службы судебных приставов осуществляют проверку имущественного положения должников. При наличии имущество неплательщиков подвергается описи и аресту для последующей реализации в счет погашения задолженности", - рассказывают в управлении.

В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за 7 месяцев 2021 года с должников по алиментным обязательствам взыскано свыше 805 миллионов рублей.

"Сотрудники ГУФССП России по г. Москве настоятельно рекомендуют неплательщикам алиментов помнить об исполнении родительского долга, добровольно и своевременно исполнять судебные акты, непосредственно затрагивающие права и интересы несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.