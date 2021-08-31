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31.08.2021 21:12
Рубрика: Общество

Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Данил Головкин Фото: Данил Головкин
Фото: Данил Головкин

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в разработку инновационных проектов и рассказал о том, какое значение для экономики имеет развитие научного потенциала студентов:

Фото: РИА Новости
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"Подготовка квалифицированных специалистов, которые способны эффективно решать задачи развития, должна включать не только освоение учебной программы, но и активную научно-исследовательскую деятельность. Сегодня необходимо привлекать студентов к научным разработкам".

По его словам, студенческие научно-исследовательские проекты в России уже затрагивают самые разные сферы, а их количество с каждым годом растет. К примеру, в Московском политехническом университете ведется работа над созданием гибридных автомобилей и электромобилей, также создаются проекты беспилотников. Студенты разрабатывают не только образ и техническую начинку автомобилей будущего, но и программное обеспечение для такого транспорта.

Фото: Данил Головкин

Участники студенческого бизнес-инкубатора Алтайского государственного университета занимаются изучением борщевика Сосновского - одного из самых распространенных сорняков в России. Листья и плоды растения богаты эфирными маслами, способными купировать кожные заболевания. Студенты намерены получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза. Параллельно другая группа молодых исследователей ищет способ остановить неконтролируемые распространение борщевика.

Специалист ООО "Оптик-Вижн" Михаил Мишарин, выразил свою точку зрения: он убежден, что отечественная наука нуждается в увеличении финансирования.

Общество Наука

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