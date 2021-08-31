Прокуроры смогут обрабатывать личные данные служащих при контроле за расходами

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, расширяющий полномочия прокуратуры при обработке персональных данных. Теперь прокуроры смогут собирать досье на чиновников в ходе контроля доходов и расходов граждан начальников.

Каждый государственный служащий должен жить на одну зарплату. Это не просто доброе пожелание, а закон. Если у чиновника найдут что-то лишнее, что он не смог бы купить или накопить на официальные доходы, это у него заберут через суд.

Контролем за тем, чтобы чиновники жили по средствам, занимается в том числе прокуратура. Однако на практике выявилась правовая коллизия: прокуроры имеют право получать и обрабатывать персональные данные только в рамках прокурорского надзора. А контроль за доходами и расходами чиновников, строго говоря, прокурорским надзором не является. Это отдельная и очень важная функция. Но получается, что за папочку с адресами и телефонами чиновника, собранную в рамках контроля за его доходами, прокурора могут оштрафовать. Более того, если читать закон буквально, то прокурор в поисках сомнительных чиновничьих богатств не вправе получать и какую-то защищенную информацию, например, банковскую тайну.

"В целях устранения данной коллизии и обеспечения согласованного регулирования деятельности органов прокуратуры проектом федерального закона предлагается закрепить право органов прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами", - поясняют в минюсте.

Кстати, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, устраняющий еще одну коллизию, связанную с доходами и расходами чиновников. Предлагается изымать деньги, насчет которых гражданин начальник не может объясниться.

Напомним, еще в 2012 году был принят Закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

Система успешно работает. Регулярно прокуратура сообщает об изъятых у чиновников угодьях. Однако на практике обнаружился законодательный пробел: действующий порядок не распространяется на денежные средства. То есть если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю свою честную жизнь, то прокуратура может через суд изъять ее в доход государства. Но если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя. Остается только задавать риторические вопросы.

Подготовленная инициатива исправляет ситуацию. Так что если у чиновника найдут, допустим, несколько чемоданов денег, собрать которые честным путем он явно не мог, то оставить все, как и было, не получится. Даже если не будет каких-то других доказательств коррупции, деньги у служащего заберут.

Временные рамки те же самые: вопросы появятся, если найденная сумма превышает официальные доходы за три года.

Минимальная сумма излишков: 10 тысяч рублей. То есть, если на счету чиновника появилось на 10 тысяч больше того, что он заработал за три года, деньги могут забрать. Впрочем, десятью тысячами дело точно не ограничится.

В конце прошлого года Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за восемь лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 миллиарда рублей.