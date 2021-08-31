Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве

После переговоров 9 сентября президенты России и Беларуси проведут пресс-конференцию, сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все "дорожные карты" интеграции. Пескова попросили прокомментировать эту информацию. "Действительно, 9 сентября намечен рабочий визит Лукашенко в Москву", - сказал он. "Состоятся переговоры и два президента дадут пресс-конференцию. Не буду предвосхищать ее содержание, но хочу обратить внимание на то, что несколько лет правительства двух стран с участием глав государств предпринимали очень активные усилия по согласованию этих программ", - заметил Песков.

"Удалось существенно продвинуться, а насколько, как и в чем - давайте все-таки дождемся глав государств и не будем забегать вперед", - предложил пресс-секретарь президента России.