Путин подписал указы о выплате военнослужащим и правоохранителям

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

В первом указе речь идет о прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов, о сотрудниках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, а также о руководстве федеральной фельдъегерской связи.

Второй указ обеспечивает выплату военнослужащим-контрактникам, а также курсантам, не заключившим контракт. Средства можно будет получить уже в сентябре. Из выплаты нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов, а также приказов командиров.