Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Садыра Жапарова с 30-летием провозглашения независимости Киргизии. Глава государства направил Жапарову поздравительную телеграмму.

Путин отметил, что отношения между Россией и Киргизией развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Российский президент отметил содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. Также Путин выразил уверенность в том, что страны продолжат наращивание двухсторонних связей.