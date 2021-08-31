Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова. Он скончался в понедельник, 30 августа, на 95-м году жизни.

Глава государства отметил, что Всеволод Овчинников был человеком яркого, многогранного таланта: "Настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения".

"Его уход - невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества. Но с нами останется богатое творческое наследие Всеволода Владимировича, останется светлая память о нем", - говорится в телеграмме Владимира Путина, поступившей в редакцию "Российской газеты".