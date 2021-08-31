Мэр Москвы Сергей Собянин включил углубленную диспансеризацию переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. Постановлением мэра на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 из бюджета города будет направлено 850 миллионов рублей.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них, помимо приема терапевта, включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), спирометрия, по показаниям - тест с 6-минутной ходьбой, для перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания - определение концентрации D-димера в крови (помогает выявить признаки тромбообразования), рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года). По результатам обследований для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

В случае выявления хронических неинфекционных заболеваний пациента ставят на диспансерное наблюдение. При наличии медицинских показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.

Пройти углубленную диспансеризацию вправе все горожане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Проводится она не раньше чем через 60 календарных дней после выздоровления. Кроме того, такая диспансеризация может быть проведена и по инициативе человека, у которого нет официальных данных о том, что он переболел опасным вирусом.