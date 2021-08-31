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31.08.2021 09:16
Рубрика: Общество

31 августа в Москве будет теплая и дождливая погода

Текст: Ирина Огилько

Во вторник, 31 августа, в столице еще сохранится теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области. Максимальная температура днем составит +23..+25. Дожди продолжатся в середине дня, а вот в вечерние часы сильных осадков не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы - 747 мм рт ст.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Содержание кислорода в воздухе тоже в пределах климатической нормы. Последний день лета рекомендуется провести с пользой для здоровья.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, воздух не прогреется днем выше +17 градусов, а к четвергу похолодает до +13 днем. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Кстати, максимально воздух прогревался в регионе в 1890 году, когда потеплело до +31,8. А в 1885 году 31 августа в столице было -1,2.

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