Археологи нашли инструмент, опередивший свое время на 100 тысяч лет

Исследователи из университета Колорадо в Боулдере (США) объявили об идентификации рекордно крупного набора древних костяных орудий, который состоит почти из сотни различных инструментов возрастом около 400 тысяч лет. Один из них взволновал ученых, так как он на протяжении 100 тысяч лет не имел аналогов.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В новом исследовании археолог Паола Вилья и ее коллеги изучили инструменты, найденные в Италии. Раскопки проводились на протяжении десятилетий в местечке под названием Кастель-де-Гвидо, недалеко от Рима.

Здесь было обнаружено огромное количество костей слонов. До сих пор ученые считали, что здесь располагалось огромное древнее кладбище этих животных. Однако в новой работе археологи пишут, что древние предшественники людей создали здесь настоящую мастерскую по производству различных орудий из слоновой кости.

В рамках исследования был идентифицирован беспрецедентно большой набор из 98 костяных инструментов, возраст которых составляет примерно 400 тысяч лет. Это означает, что останки слонов для производства примитивных орудий использовали не люди, так как человек современный, согласно официальной версии, появился в Европе лишь около 40 тысяч лет назад.

Ученые склоняются к версии о том, что мастерскую прямо на кладбище животных организовали неандертальцы. Исследование показало, что некоторые инструменты были изготовлены "с помощью изощренных методов" и технологий, которые стали обычным явлением лишь через 100 тысяч лет.

"Нам известно и о других местах в мире, где были найдены наборы костяных орудий, - говорит Вилья. - Но нигде нет такого разнообразия четко определенных форм".

Анализ показал, что найденные древние инструменты были изготовлены из костей предков современных слонов. Они относились к виду Palaeoloxodon antiquus, их отличительной особенностью были прямые бивни. Есть предположение, что слоны приходили в это местечко к водопою и утоляли жажду с риском для жизни. Вероятно, иногда они погибали в топкой почве.

Гоминиды явно хорошо знали свое дело. Все указывает на то, что свои инструменты они производили, используя стандартизированный подход. Ученые говорят, что это немного напоминает им работу одного человека на примитивной сборочной линии.

"В Кастель-ди-Гвидо люди стандартным образом ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов, - объясняет Вилья. - Подобные способности стали обычным явлением гораздо позже".

Богатый набор инструментов представлял собой широкий спектр полезных предметов. Одни инструменты были заостренными и теоретически могли использоваться для резки мяса, другие имели клинообразную форму. Возможно, с их помощью гоминиды раскалывали тяжелые слоновьи бедра.

Но самым интересным оказался один инструмент, который разительно отличается от остальных. Сообщается, что это единственный артефакт, вырезанный из кости не слона, а другого животного, вероятно, бизона. Он очень длинный и отполированный с одного стороны.

Этот инструмент напоминает то, что археологи называют лиссуаром - такое гладкое орудие гоминиды использовали для обработки кожи. Но самое любопытное: до сих пор считалось, что лиссуары появились и получили широкое распространение только около 300 тысяч лет назад. То есть найденный артефакт оказался не просто старше, он на протяжении 100 тысяч лет не имел себе аналогов.

Поэтому ученые говорят, что на итальянской площадке в глубокой древности происходило что-то особенное. При этом Вилья не считает, что гоминиды из Кастель-ди-Гвидо были умнее своих собратьев из других частей Европы. Вероятно, они просто эффективнее других использовали ресурсы, которые у них были. В этом регионе Италии не так много крупных кусков кремня. Поэтому местные жители в древности не имели возможности изготовить много каменных орудий, заменяя их костяными.