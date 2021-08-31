Археологи нашли инструмент, опередивший свое время на 100 тысяч лет

Новости

Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
"Талибан" начал формировать правительство Афганистана 16:18
Вышел русский трейлер мультфильма про Лавкрафта и его друга Ктулху 16:15
Вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" 16:00
Сериал про Соколиного глаза сделают рождественской сказкой 15:50
Немцы спасаются золотыми слитками от кризиса 15:48
Составлен рейтинг главных российских молодых актрис 15:41
Посол Японии выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова 15:37
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переговорах с Черчесовым 15:37
В России не выявлено больных с новым штаммом коронавируса из ЮАР 15:36
Сборная России по баскетболу узнала соперников в отборе на Кубок мира 15:27
Минфин допускает введение плавающей ставки НДПИ для металлургов 15:23
В Египте погибла туристка из России 15:08
На Дальнем Востоке планирует создать свободную экологическую зону 15:01
Новым президентом Эстонии стал директор Национального музея страны 14:59
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать живые цветы 14:58
На Урале аферисты выманили у пенсионерок деньги на "спасение фур с вином" 14:47
Половина школьников занимались летом и повторяли программу 14:46
В ПФР разъяснили, как можно подтвердить статус предпенсионера 14:46
На Дону без прививки от COVID-19 сотрудников вузов не допустят к работе 14:37
Российская группа авиасредств пожаротушения покинула Грецию 14:31
В Тверской области выставили на торги земельные участки на 570 млн рублей 14:30
Синоптик: В Москву идет дождливый циклон "Ове" 14:18
Власти Москвы спрогнозировали 9-балльные пробки в сентябре 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 15:12
Рубрика: Общество

Археологи нашли инструмент, опередивший свое время на 100 тысяч лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из университета Колорадо в Боулдере (США) объявили об идентификации рекордно крупного набора древних костяных орудий, который состоит почти из сотни различных инструментов возрастом около 400 тысяч лет. Один из них взволновал ученых, так как он на протяжении 100 тысяч лет не имел аналогов.

Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
В Хакасии нашли погребение с украшениями бронзового века

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В новом исследовании археолог Паола Вилья и ее коллеги изучили инструменты, найденные в Италии. Раскопки проводились на протяжении десятилетий в местечке под названием Кастель-де-Гвидо, недалеко от Рима.

Здесь было обнаружено огромное количество костей слонов. До сих пор ученые считали, что здесь располагалось огромное древнее кладбище этих животных. Однако в новой работе археологи пишут, что древние предшественники людей создали здесь настоящую мастерскую по производству различных орудий из слоновой кости.

В рамках исследования был идентифицирован беспрецедентно большой набор из 98 костяных инструментов, возраст которых составляет примерно 400 тысяч лет. Это означает, что останки слонов для производства примитивных орудий использовали не люди, так как человек современный, согласно официальной версии, появился в Европе лишь около 40 тысяч лет назад.

Ученые склоняются к версии о том, что мастерскую прямо на кладбище животных организовали неандертальцы. Исследование показало, что некоторые инструменты были изготовлены "с помощью изощренных методов" и технологий, которые стали обычным явлением лишь через 100 тысяч лет.

"Нам известно и о других местах в мире, где были найдены наборы костяных орудий, - говорит Вилья. - Но нигде нет такого разнообразия четко определенных форм".

Анализ показал, что найденные древние инструменты были изготовлены из костей предков современных слонов. Они относились к виду Palaeoloxodon antiquus, их отличительной особенностью были прямые бивни. Есть предположение, что слоны приходили в это местечко к водопою и утоляли жажду с риском для жизни. Вероятно, иногда они погибали в топкой почве.

Гоминиды явно хорошо знали свое дело. Все указывает на то, что свои инструменты они производили, используя стандартизированный подход. Ученые говорят, что это немного напоминает им работу одного человека на примитивной сборочной линии.

"В Кастель-ди-Гвидо люди стандартным образом ломали длинные кости слонов и производили стандартные заготовки для изготовления костяных инструментов, - объясняет Вилья. - Подобные способности стали обычным явлением гораздо позже".

Богатый набор инструментов представлял собой широкий спектр полезных предметов. Одни инструменты были заостренными и теоретически могли использоваться для резки мяса, другие имели клинообразную форму. Возможно, с их помощью гоминиды раскалывали тяжелые слоновьи бедра.

Фото: iStockphoto.com
Найден манускрипт с ключом к разгадке тайны свитков Мертвого моря

Но самым интересным оказался один инструмент, который разительно отличается от остальных. Сообщается, что это единственный артефакт, вырезанный из кости не слона, а другого животного, вероятно, бизона. Он очень длинный и отполированный с одного стороны.

Этот инструмент напоминает то, что археологи называют лиссуаром - такое гладкое орудие гоминиды использовали для обработки кожи. Но самое любопытное: до сих пор считалось, что лиссуары появились и получили широкое распространение только около 300 тысяч лет назад. То есть найденный артефакт оказался не просто старше, он на протяжении 100 тысяч лет не имел себе аналогов.

Поэтому ученые говорят, что на итальянской площадке в глубокой древности происходило что-то особенное. При этом Вилья не считает, что гоминиды из Кастель-ди-Гвидо были умнее своих собратьев из других частей Европы. Вероятно, они просто эффективнее других использовали ресурсы, которые у них были. В этом регионе Италии не так много крупных кусков кремня. Поэтому местные жители в древности не имели возможности изготовить много каменных орудий, заменяя их костяными.

В регионах Общество Наука Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минздрав предупредил о высоком риске смерти у переболевших COVID-19
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова
Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты