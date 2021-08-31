Под Воронежем открылась школа, построенная белорусами

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев и посол Республики Беларусь Владимир Семашко открыли под Воронежем красавицу-школу на 520 мест, построенную белорусской компанией по пилотному проекту. Подрядчик возвел здание за собственные средства, а расплачиваться за нее муниципалитет может до конца 2022 года. Дети, их родители и педагоги в восторге от просторных светлых классов, широких окон и разных модных штук типа класса робототехники или библиотеки с видеосвязью.

Построили школу очень быстро - от рытья фундамента до разрезания красной ленточки перед входом прошел год. Деньги, которые местные власти заплатят белорусам, останутся в Воронежской области: на них компания построит еще одну школу с детским садом на 200 мест.

- Российский рубль для нас - валюта. Зарабатывая ее, мы выполняем государственный план по внешнеэкономической деятельности. Плюс получаем новый интересный опыт и контракты, - рассказал директор строительной компании Игорь Жиглинский. Оценив качество работ, власти предложили белорусам подряды в Воронеже - на реконструкцию стадиона и строительство самой большой в России школы на 2800 мест.

Фасады школы отделаны красивой белорусской плиткой под дерево - такой даже в Воронеже нет. Коридоры второго этажа украшены профилями БелАЗов, а лифты - национальным орнаментом. В музее между государственными флагами РБ и РФ, под фотографией с рукопожатием Лукашенко и Путина привинчена бронзовая табличка с надписью на двух языках "Эта школа возведена в рамках сотрудничества Республики Беларусь и Воронежской области".

Губернатор Александр Гусев подарил на новоселье сертификат на два школьных автобуса, посол - трактор для уборки пришкольной территории. Разумеется, белорусский. В ответ Семашко преподнесли куклы, сделанные стрелицкими школьниками, и угостили компотом в школьной столовой. На всякий случай перевели: "Это узвар".

- Мы в восторге. По-другому и не скажешь. Школа просторная, светлая, нарядная. 11 лет мы вместе с учителями ее добивались и наконец добились, - рассказала мать четвероклассника Светлана Ломашова.

Ее сыну Диме больше всего понравился актовый зал с мягкими креслами и огромной, пахнущей деревом сценой. Помимо собраний, там будут проходить занятия хореографической и театральной студий, ансамбля народных инструментов. Под потолком висит мощный проектор - при случае тут можно посмотреть кино.

В классах установлены интерактивные доски, есть лаборатории для занятий естественными науками, технологические мастерские, классы робототехники и моделирования, гимнастический зал. Все оснащено по последнему слову техники. Для зарядки ноутбуков в углу класса моделирования стоит особый электрошкаф на колесиках. После занятий гаджеты укладываются внутрь и запираются: и заряжаются, и целее будут.

Завхозу нравится система отопления, выполненная по белорусским технологиям: с минимумом труб, компактными конвекторами и хорошей теплоотдачей. Кстати, котельная у школы своя, а здание оснащено централизованным климат-контролем. Обширная пришкольная территория превращена в парк и несколько спортивных городков. Меж плиточными дорожками зеленеют юные деревца, на площадках из травмобезопасного покрытия торчат яркие тренажеры и лазилки. Глядя на такую красоту, соседи покрасили подпорки под помидоры в желтый цвет.

- Самое главное, что новая школа позволяет развивать наших детей. Есть кабинет изобразительного искусства, танцевальный гимнастический залы, великолепная спортплощадка. Кадрами учреждение укомплектовано, мы можем закрыть любую потребность ребенка, - считает директор Стрелицкой СОШ Светлана Федосеева.

Школу в Стрелице возвели на месте прежней, 1955 года постройки. Она была тесной и ветхой, в классах обрушивались гнилые перекрытия, однажды на ученика упала люстра. Здание снесли, а классы на время строительства перевели в корпус начальных классов по соседству. Учить 400 человек в здании, рассчитанном на 180, было тяжело. Уроки организовали в две смены, занимались в спортзале, а физкультуру проводили на улице. Но у ребят из Стрелицы перед глазами была надежда - через дорогу росла и хорошела новая школа. И они все вместе выдержали, выстояли и дождались.

- Сбылась моя мечта, - сказал пятиклассник, увидев актовый зал.