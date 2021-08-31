Бирюков рассказал о подготовке Москвы к отопительному сезону

Завершены все испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведение испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовительной работы к отопительному сезону, - отметил Петр Бирюков. - Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей".

Он напомнил, что после отключения отопления в мае стартовали гидравлические испытания теплосетей. Именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.

"Проведены гидравлические испытания на более 17 тыс. км тепловых сетей, - подчеркнул Петр Бирюков. - К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,6 тыс. км магистральных сетей и 8,4 тыс. км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов".

Горячее водоснабжение подается во все городские здания.