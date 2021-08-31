Что думают москвичи о двухэтажном поезде на МЦК

Новости

Пушков: Байден провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США 00:04
Боррель о выводе войск из Афганистана: Это явное поражение Запада 00:00
Трутнев назвал альтернативу созданию новых городов на Дальнем Востоке 31.08.2021
Байден назвал ошибкой расчет на правительственные силы Афганистана 31.08.2021
Пентагон поможет Украине в "обеспечении безопасности" в Черном море 31.08.2021
Мурашко рассказал о ситуации c COVID в регионах-лидерах по вакцинации 31.08.2021
В Сирии при нападении боевиков погибли четверо военных 31.08.2021
Пеле опроверг новость о своей госпитализации 31.08.2021
Захарова: Офису президента Зеленского стоит переименовать Украину в Укрусь 31.08.2021
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд 31.08.2021
Карацев выиграл, Хачанов уступил на старте US Open 31.08.2021
Захарова: Афганцы никогда не забудут НАТО 31.08.2021
Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты 31.08.2021
В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 31.08.2021
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 31.08.2021
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 31.08.2021
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 31.08.2021
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 31.08.2021
Умер актер Владислав Зайченко 31.08.2021
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 31.08.2021
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 31.08.2021
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 31.08.2021
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 31.08.2021
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 31.08.2021
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 31.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 23:20
Рубрика: Экономика

Что думают москвичи о двухэтажном поезде на МЦК

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8549)
Московскому центральному кольцу вот-вот исполнится пять лет. Каждый день по кольцу проезжают сотни тысяч пассажиров. Чтобы увеличить провозную способность, на днях по МЦК пустили первый двухэтажный поезд.
В двухэтажном поезде в любой час пик сидячих мест хватит всем пассажирам. Фото: Сергей Михеев В двухэтажном поезде в любой час пик сидячих мест хватит всем пассажирам. Фото: Сергей Михеев
В двухэтажном поезде в любой час пик сидячих мест хватит всем пассажирам. Фото: Сергей Михеев

Пока "двухэтажку" на колесах запустили в экспериментальном режиме по внешней стороне кольца. "Состав будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Я встретил необычную электричку на станции "Окружная". Вместе со мной в вагоне девушка. Знакомимся. Ее зовут Марина и работает она курьером, так что общественным транспортом пользуется постоянно. "МЦК люблю прежде всего за комфорт, "Ласточки" здесь очень комфортные, тихие и плавные. Даже лучше новых поездов метро. Но в часы пик в них действительно тесновато, трудно найти свободное сидячее место. Так что двухэтажные поезда не помешают", - говорит она.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В Подмосковье подешевел проезд в общественном транспорте

Глава дептранса Максим Ликсутов говорит, что вместе с коллегами из РЖД на МЦК уже дважды сокращали интервал движения. "На сегодня 4-минутный интервал - предельно возможный для существующей инфраструктуры, - объясняет он. - Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них - запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". У него шире двери, а количество сидячих мест больше на 70%. При этом в комфорте "Ласточкам" они не уступают.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайно успешной"
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег