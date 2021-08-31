Что думают москвичи о двухэтажном поезде на МЦК

Московскому центральному кольцу вот-вот исполнится пять лет. Каждый день по кольцу проезжают сотни тысяч пассажиров. Чтобы увеличить провозную способность, на днях по МЦК пустили первый двухэтажный поезд.

Пока "двухэтажку" на колесах запустили в экспериментальном режиме по внешней стороне кольца. "Состав будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Я встретил необычную электричку на станции "Окружная". Вместе со мной в вагоне девушка. Знакомимся. Ее зовут Марина и работает она курьером, так что общественным транспортом пользуется постоянно. "МЦК люблю прежде всего за комфорт, "Ласточки" здесь очень комфортные, тихие и плавные. Даже лучше новых поездов метро. Но в часы пик в них действительно тесновато, трудно найти свободное сидячее место. Так что двухэтажные поезда не помешают", - говорит она.

Глава дептранса Максим Ликсутов говорит, что вместе с коллегами из РЖД на МЦК уже дважды сокращали интервал движения. "На сегодня 4-минутный интервал - предельно возможный для существующей инфраструктуры, - объясняет он. - Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них - запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента выпустили на кольцо шестивагонный поезд "Штадлер". У него шире двери, а количество сидячих мест больше на 70%. При этом в комфорте "Ласточкам" они не уступают.