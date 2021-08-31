Доходная часть казны регионов Черноземья выросла

Региональные законодательные собрания сразу нескольких регионов Черноземья провели сессии в летние месяцы, которые традиционно отводятся под парламентские каникулы. Вероятно, что поводом для этого послужили уточнения в главные финансовые документы областей. Доходная часть казны регионов показала уверенный рост: не везде одинаково существенные, но при этом оптимистичные показатели поступлений в бюджеты позволили распределись средства не только на неотложные и повседневные нужды, но и заложить фундамент для дальнейшего развития экономики регионов.

Железный рост

Поправки в главный финансовый документ Белгородской области - наиболее оптимистичные. Доходная часть казны здесь растет более чем на 14,6 миллиарда рублей. Почти 8,1 миллиарда рублей обеспечит налог на прибыль организаций - именно так оценивают налоговые органы вклад горно-металлургического комплекса в региональную казну.

Председатель комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям Белгородской облдумы Михаил Савченко напомнил, что такой рост налога на прибыль обусловлен экономической ситуацией не только в стране, но и во всем мире.

- Растут цены на металл, соответственно, наши металлурги получают незапланированную прибыль, - пояснил он, отметив важность корректировок главного финдокумента региона.

Помимо налога на прибыль, на более чем 930 миллионов рублей прирастут поступления от предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, еще почти 254 миллиона даст налог на имущество организаций, почти 71 миллион - транспортный налог.

Весома в общей сумме прироста и часть федеральных средств - свыше 4,9 миллиарда рублей. Эти деньги - целевые. Более 2,2 миллиарда рублей выделено по программам поддержки медицины и культуры, развития сельских территорий и дорожной отрасли, на выплаты семьям с маленькими детьми и борьбу с распространением коронавируса. Еще 1,5 миллиарда федеральный центр выделяет Белгородчине в качестве дотации на обеспечение бюджетной сбалансированности. Свыше 770 миллионов рублей составит грант за достижение поставленных федеральным центром перед исполнительной властью показателей. В результате белгородский бюджет по доходам достигнет своеобразного рекорда - 125,7 миллиарда рублей.

В Курской области очередные изменения в региональный бюджет отразили рост доходной части казны более чем на 9,7 миллиарда рублей. Предпосылки для такого увеличения бюджета похожи на те, что позволили нарастить и белгородскую казну. При этом доходная часть казны достигнет почти 81,3 миллиарда рублей: еще десять лет назад такой показатель здесь назвали бы недостижимой целью.

Расходная часть бюджета Липецкой области, помимо социальных обязательств, предусматривает инвестиции в коммунальную и транспортную структуру

- Бюджет по доходам за последние три года вырос с 36 до 80 миллиардов рублей, - обратил внимание на доходную часть казны курский губернатор Роман Старовойт.

В Липецкой области пополнение регионального бюджета гораздо скромнее: 1,1 миллиарда рублей доходов обеспечил налог на прибыль, еще почти 650 миллионов - федеральные трансферты. В результате доходная часть липецкого финансового документа достигла 81,4 миллиарда рублей. В Орловской области ситуация похожая: здесь доходы казны выросли до 43,3 миллиарда, увеличившись более чем на миллиард за счет налоговых поступлений. Бюджеты обеих областей - бездефицитные.

Приоритеты расходной части

Как правило, поступившие в казну средства распределяются, прежде всего, на реализацию социальных программ и проектов. Дополнительные доходы, увеличившие казну регионов в середине года, в большинстве своем не стали исключением.

Первое, о чем говорят в законодательных собраниях почти всех регионов Черноземья - о росте расходов на борьбу с коронавирусом. В Курской области на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей до конца года. В приоритете не только обеспечение больниц всем необходимым, выплаты медикам и закупку лекарств для больных, которые лечатся от коронавируса дома, но и модернизация лабораторной базы. В Липецкой области, к примеру, на эти цели выделяется более 70,7 миллиона рублей, еще свыше 13 миллионов направят на софинансирование углубленной диспансеризации переболевших новой инфекцией.

Расходы на здравоохранение растут и в Белгородской области: здесь на обновление оборудования для оказания экстренной и неотложной медпомощи направят боле 650 миллионов рублей. После проблем со строительством фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача дополнительное финансирование выделено и на эти цели. Почти 242 миллиона рублей направят на 15 ФАПов, капремонт десятка других зданий сферы здравоохранения и начало строительства корпуса больницы скорой медпомощи.

В регионах не просто снизят долговую нагрузку, но и сэкономят на обслуживании долговых обязательств десятки миллионов рублей

Примечательно, что в каждом финдокументе отражается и рост заработной платы так называемым "неуказным" категориям специалистов. В Белгородской области чиновники пообещали низкооплачиваемым работникам 20-процентное увеличение заработков до конца года. В принятых поправках в бюджет сказано, что с учетом индексации зарплаты объем дополнительных расходов составил более 545 миллионов рублей. Более 232 миллионов из этой суммы будет предоставлено муниципалитетам в виде субсидии на компенсацию этих затрат из местных бюджетов. Еще более чем на миллиард рублей возрастают расходы на социальные выплаты льготникам: в законопроекте перечислен ряд категорий, однако наиболее существенных затрат потребует выплата "детям войны". С 1 октября ее начнут получать не 15 тысяч белгородцев, как раньше, а 85 тысяч. При этом ежемесячная сумма вырастет с 902 до 1018 рублей.

В Липецкой области акцент сделали на социальной поддержке предпринимательской инициативы жителей. Финансирование программы социального контракта здесь увеличили на 22,2 миллиона рублей.

Приоритетом остается и строительство социальной инфраструктуры. В Белгороде число спортивных сооружений намерены пополнить центром для занятий художественной гимнастикой, который потребует свыше миллиарда бюджетных вложений. Еще 1,3 миллиарда направляют на строительство шести школ и капремонт 23 образовательных организаций, свыше 544 миллионов - на завершение строительства и оснащение оборудованием 11 детсадов и капремонт еще девяти дошкольных учреждений. Депутатский корпус выразил обеспокоенность такими планами для строительного комплекса. Бюджетные средства необходимо освоить как можно скорее, хотя до конца года остается совсем мало времени. Представители департамента строительства и транспорта заверили: часть средств заложена на так называемые "переходящие" объекты - в нынешнем году их начнут строить, в будущем - продолжат.

Инвестиции в процветание

Расходная часть бюджета Липецкой области, помимо социальных обязательств, предусматривает инвестиции в коммунальную и транспортную инфраструктуру, что позволит не только улучшить качество жизни липчан, но и привлечь инвесторов. На дороги здесь дополнительно выделят 255 миллионов рублей, на модернизацию сетей водоснабжения и канализации - еще 256 миллионов.

В Белгородской области почти 1,5 миллиарда добавят на ремонт дорог и мостов, более миллиарда направят на приобретение коммунальной техники, в том числе для уборки снега. Продолжат финансировать программу модернизации системы водоснабжения и водоотведения, а также капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов.

Амбициозные инфраструктурные программы регионов при этом составляются и с учетом долговых обязательств регионов. В Курской области, к примеру, казна впервые в нынешнем году полностью свободна от коммерческих кредитов, а к бюджетным намерены присоединить инфраструктурные займы. Они позволят нарастить объемы жилищного строительства и помогут обустроить социальный кластер. В главном финансовом документе Липецкой области также появилась норма о бюджетных кредитах: она гласит, что предоставляемые из федерального бюджета и установленные в составе источников финансирования дефицита, эти средства направляются строго на реализацию инфраструктурных проектов.

Самые объемные долговые обязательства остаются у Орловской и Белгородской областей, и если у первого региона имеются весомые коммерческие займы, расплатиться по которым, не имея "металлургических доходов", сложно, то в Белгородской области ситуация несколько иная. При расходной части, превысившей 128 миллиардов рублей в нынешнем году и дефиците в 2,4 миллиарда, белгородская казна уверенно снижает верхний предел государственного внутреннего долга. Лимит ответственности по госгарантиям уменьшается, а с ним и госдолг. На 1 января будущего года он составит около 25, 5 миллиарда рублей вместо прогнозируемых ранее 29,8 миллиарда.

Таким образом, в регионах не просто снизят долговую нагрузку, но и сэкономят на обслуживании долговых обязательств десятки миллионов рублей. На какие цели их направить, региональные власти определятся быстро.