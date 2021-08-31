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31.08.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Face Pay распространили еще на две линии московского метро

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Во вторник в московском метро подключили к программе Face Pay еще две линии - Солнцевскую и Калужско-Рижскую. Это значит - добавили новые места в фокус-группе. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: iStock
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Теперь пассажиры Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий смогут первыми попробовать, каково это - жить в технологичном будущем.

Как отмечают специалисты, система работает стабильно, поэтому было решено расширить зону открытого тестирования Face Pay. Общее количество человек фокус-группы дорастет до семи тысяч человек.

"Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях. Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро. Face Pay станет еще одним бесконтактным способом оплаты проезда, при этом остальные способы также останутся доступны пассажирам", - цитирует пресс-службе слова заммэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Кстати, для того чтобы принять участие в опросе нужно подать заявку.

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