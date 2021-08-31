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31.08.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

Из России выдворили 37 мигрантов за массовую драку в подмосковных Мытищах

Текст: Михаил Фалалеев

Из-за массовой драки в подмосковных Мытищах по решению суда из России должны быть выдворены 49 иностранных граждан. На данный момент состоялся первый этап выдворения - страну покинули 37 нежеланных гостей.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что ранее в отношении этих людей сотрудниками полиции МУ МВД России "Мытищинское" были составлены административные протоколы, в том числе за нарушение миграционного законодательства.

По словам Татьяны Петровой, 5 августа в полицию поступило сообщение о конфликте между группой неизвестных на улице Пограничная в городе Мытищи Московской области. Полицейские задержали 66 уроженцев ближнего зарубежья. Были составлены 134 административных протокола, в том числе за нарушение правил миграционного учета, по статьям "Мелкое хулиганство" и "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах".

Судом по результатам рассмотрения материалов в отношении 49 иностранцев вынесены решения о наложении на них административных штрафов в размере пяти тысяч рублей на каждого, помещением в Центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением за пределы России.

Фото: iStock
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В процессе выяснения всех обстоятельств произошедшей драки было возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней уроженки Чувашской Республики - "Организация незаконной миграции". Она - владелица хостела, где проживали нелегальные мигранты. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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