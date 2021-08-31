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31.08.2021 12:32
Рубрика: Власть

К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тыс человек

Текст: Любовь Проценко

К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте Общественной палаты города. Все наблюдатели будут работать на грядущих сентябрьских выборах. Их количества достаточно доя того, чтобы организовать наблюдение на всех избирательных участках в столице и сформировать резерв.

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Среди наблюдателей больше половины - 54,4%- молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 22,3 - 35 до 50 лет, 22,3 старше 50 лет. Причем, 45 процентов записавшихся имеют уже опыт работы наблюдателем.

Наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке столицы в дни выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино с 17 по 19 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Регистрация на электронное голосование закроется 13 сентября в 23 часа 59 минут. На сегодняшний день москвичи подали более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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