Какие проекты молодых фермеров "выстрелили" в Черноземье

Исследование охватило участников бесплатного образовательного проекта "Школа фермера". Он идет с 2020 года, постепенно расширяя географию. Курсы по актуальным направлениям сельского хозяйства доступны, к примеру, в Московской, Орловской, Тамбовской, Курской и Брянской областях. На сегодня дипломы уже получило 466 человек. С 1 сентября начнется третья волна обучения.
Почти три четверти фермеров, которые приходят в "Школу...", - мужчины. Да, сельское хозяйство переживает четвертую технологическую революцию, и уровню автоматизации здесь порой могут позавидовать промышленные предприятия: зерно убирают "умные" комбайны", коров доят роботы, состояние посевов контролирует дрон. Но от физического труда аграриям по-прежнему никуда не деться, да и руководить КФХ - занятие не для нежных натур. Женщины-фермеры часто занимаются разведением коз, производством молока и сыроделием, выращивают ягоды.
Средний возраст опрошенных - 39 лет. В Россельхозбанке объяснили это тем, что к решению связать жизнь с сельским хозяйством наши сограждане подходят осознанно и взвешенно. В основном это люди семейные (84 процента состоит в браке).
"Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в сельской местности, - 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно. Те, кто готовится работать на земле, закономерно интересуется и приобретением жилья поблизости", - отметили авторы исследования.
Самым молодым ученикам "Школы фермера" было по 22 года. Мужчина живет в Свердловской области, где по домашней традиции осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А женщина представляет Башкортостан - она научилась варить сыр и стала первым носителем этой профессии в своей семье.
Как показал опрос, четыре из пяти респондентов имеют высшее образование. Причем необязательно сельскохозяйственного профиля. Среди учеников "Школы фермера" были, например, программист, инженер-нефтяник и учительница. Примерно 20 процентов имеют среднее или средне-специальное образование либо еще учатся. Большинство участников проекта - это люди, пришедшие в незнакомую сферу. Почти 70 процентов учеников - фермеры в первом поколении.
Вопрос об опыте работы в сельском хозяйстве разделил аудиторию на четыре почти равные части - от абсолютных неофитов до тех, кто трудится в отрасли более пяти лет. Небольшой перевес получили ученики со стажем в АПК от одного до трех лет. И новички, и продолжатели семейной традиции идут за новыми знаниями, чтобы повысить эффективность своего агробизнеса.
Выпускники "Школы..." почти единогласно заявили, что в ближайшие 15-20 лет их судьба будет связана именно с фермерством. Иную перспективу видят для себя лишь несколько москвичей, не укорененных "в земле".
- Сознательный выбор профессии, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность - все это свойственно современному российскому фермеру, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Радует, что в аграрную сферу приходит молодежь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится все более перспективным, доходным и интересным делом.
Как правило, для развития производства КФХ пользуются заемными средствами. Средний размер кредита для крестьянско-фермерских хозяйств в упомянутом банке сейчас составляет 7,5 миллиона рублей. В первом полугодии объемы выдачи займов для среднего, малого и микробизнеса выросли на 3,5 процента - до 137 миллиардов рублей. Это около 16 процентов в структуре банковского портфеля в сегменте кредитования АПК.
Примерно половина фермеров берет заемные средства на покупку техники, в том числе сельскохозяйственной. Больше трети - на пополнение оборотных средств, в том числе для проведения сезонных работ. Каждый десятый заемщик из числа КФХ использует кредит для строительства, модернизации и реконструкции животноводческих и прочих комплексов. Наконец, четыре процента фермеров берут деньги на покупку скота или птицы.
Алексей Извеков из Орловской области выбрал в "Школе фермера" квалификацию "Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства". Несколько лет назад его семья купила пару-тройку нубийских козочек, чтобы делать натуральные молочные продукты для себя. Сегодня в подсобном хозяйстве "Своя коза" - 30 голов.
- Так совпало, что о проекте я услышал в тот момент, когда мы серьезно задумались о развитии хозяйства. В учебном плане был модуль "козоводство". Образование у меня непрофильное, поэтому школа дала необходимый багаж знаний, а также неоценимую поддержку единомышленников, - рассказал Алексей. - Теперь я на связи и с "одноклассниками", которые тоже занимаются переработкой молока, и с преподавателями орловского агровуза, и с главами фермерских хозяйств, где проходил практику, и с сотрудниками регионального Россельхозбанка. Всегда можно получить консультацию и поддержку.
Успешно защитив диплом в "Школе фермера", Извеков получил грант банка за лучший бизнес-план по направлению "козоводство" и купил мини-трактор с навесным оборудованием. Техника многофункциональная, позволяет повысить производительность при заготовке кормов и других делах по хозяйству. В этом году Алексей решил продолжить обучение и поступил в Орловский аграрный университет. С сентября начнет заниматься в магистратуре по специальности "Переработка и производство продуктов животноводства".
- Безусловно, школа помогла нам быстрее выйти на новый уровень. Знаю, что и для других студентов орловской "Школы..." этот проект стал важным этапом в становлении и развитии бизнеса, - добавил Алексей.
Его коллега и тезка из Тамбова - Алексей Загороднов - выращивает ягоды. Продает клубнику и малину (в том числе осенних сортов) под брендом "Витамины в ладошке", саженцы и даже премиальное малиновое вино. Продукцию хозяйства, которое расположено в Уметском районе, знают в городах Тамбовской области, Воронеже, Москве, Липецке, Саратове, Оренбурге и даже Челябинске. По итогам обучения в "Школе..." Загороднов тоже выиграл грант. Деньги позволили приобрести дорогие удобрения и органические средства защиты растений. Вооружившись новыми знаниями, фермер активно развивает свой проект: высадил на шести гектарах 15 тысяч яблонь, на днях приступит к посадке голубики, а в ноябре планирует разбить на двух гектарах ежевичную плантацию.
Справка "РГ"
"Школа фермера" - федеральный образовательный проект подготовки кадров для сельского хозяйства. Он объединяет возможности минсельхоза РФ, Россельхозбанка, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и собственно фермеров. Обучение по 17 специализациям проводится на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Выпускники получают дипломы государственного образца и возможность поучаствовать в грантовом конкурсе. За время реализации проекта 45 слушателей получили средства от Россельхозбанка и агропродовольственного фонда "Свое" на создание и развитие небольших хозяйств.