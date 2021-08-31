Какие проекты молодых фермеров "выстрелили" в Черноземье

Какие люди хотят и могут работать на селе в наши дни, выяснили аналитики Россельхозбанка, изучив анкеты аграриев из 16 регионов. По просьбе "РГ" эти данные были дополнены экономической статистикой. Теперь мы знаем, сколько денег типичный фермер занимает на развитие бизнеса и какие интересные идеи для КФХ "выстрелили" в Черноземье.

Исследование охватило участников бесплатного образовательного проекта "Школа фермера". Он идет с 2020 года, постепенно расширяя географию. Курсы по актуальным направлениям сельского хозяйства доступны, к примеру, в Московской, Орловской, Тамбовской, Курской и Брянской областях. На сегодня дипломы уже получило 466 человек. С 1 сентября начнется третья волна обучения.

Почти три четверти фермеров, которые приходят в "Школу...", - мужчины. Да, сельское хозяйство переживает четвертую технологическую революцию, и уровню автоматизации здесь порой могут позавидовать промышленные предприятия: зерно убирают "умные" комбайны", коров доят роботы, состояние посевов контролирует дрон. Но от физического труда аграриям по-прежнему никуда не деться, да и руководить КФХ - занятие не для нежных натур. Женщины-фермеры часто занимаются разведением коз, производством молока и сыроделием, выращивают ягоды.

Средний возраст опрошенных - 39 лет. В Россельхозбанке объяснили это тем, что к решению связать жизнь с сельским хозяйством наши сограждане подходят осознанно и взвешенно. В основном это люди семейные (84 процента состоит в браке).

"Кстати, средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в сельской местности, - 38 лет. Такое пересечение аудиторий неслучайно. Те, кто готовится работать на земле, закономерно интересуется и приобретением жилья поблизости", - отметили авторы исследования.

Самым молодым ученикам "Школы фермера" было по 22 года. Мужчина живет в Свердловской области, где по домашней традиции осваивает разведение мясных и молочных пород КРС. А женщина представляет Башкортостан - она научилась варить сыр и стала первым носителем этой профессии в своей семье.

Как показал опрос, четыре из пяти респондентов имеют высшее образование. Причем необязательно сельскохозяйственного профиля. Среди учеников "Школы фермера" были, например, программист, инженер-нефтяник и учительница. Примерно 20 процентов имеют среднее или средне-специальное образование либо еще учатся. Большинство участников проекта - это люди, пришедшие в незнакомую сферу. Почти 70 процентов учеников - фермеры в первом поколении.

Вопрос об опыте работы в сельском хозяйстве разделил аудиторию на четыре почти равные части - от абсолютных неофитов до тех, кто трудится в отрасли более пяти лет. Небольшой перевес получили ученики со стажем в АПК от одного до трех лет. И новички, и продолжатели семейной традиции идут за новыми знаниями, чтобы повысить эффективность своего агробизнеса.

Выпускники "Школы..." почти единогласно заявили, что в ближайшие 15-20 лет их судьба будет связана именно с фермерством. Иную перспективу видят для себя лишь несколько москвичей, не укорененных "в земле".

Средний возраст фермеров практически совпадает со средним возрастом тех, кто берет ипотеку на покупку жилья в селе

- Сознательный выбор профессии, психологическая зрелость, стремление к новым знаниям, семейственность - все это свойственно современному российскому фермеру, - подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Радует, что в аграрную сферу приходит молодежь, которая активно осваивает цифровые технологии. Фермерство становится все более перспективным, доходным и интересным делом.

Как правило, для развития производства КФХ пользуются заемными средствами. Средний размер кредита для крестьянско-фермерских хозяйств в упомянутом банке сейчас составляет 7,5 миллиона рублей. В первом полугодии объемы выдачи займов для среднего, малого и микробизнеса выросли на 3,5 процента - до 137 миллиардов рублей. Это около 16 процентов в структуре банковского портфеля в сегменте кредитования АПК.

Примерно половина фермеров берет заемные средства на покупку техники, в том числе сельскохозяйственной. Больше трети - на пополнение оборотных средств, в том числе для проведения сезонных работ. Каждый десятый заемщик из числа КФХ использует кредит для строительства, модернизации и реконструкции животноводческих и прочих комплексов. Наконец, четыре процента фермеров берут деньги на покупку скота или птицы.

Алексей Извеков из Орловской области выбрал в "Школе фермера" квалификацию "Фермер-технолог производства и переработки продукции мелкого животноводства". Несколько лет назад его семья купила пару-тройку нубийских козочек, чтобы делать натуральные молочные продукты для себя. Сегодня в подсобном хозяйстве "Своя коза" - 30 голов.

- Так совпало, что о проекте я услышал в тот момент, когда мы серьезно задумались о развитии хозяйства. В учебном плане был модуль "козоводство". Образование у меня непрофильное, поэтому школа дала необходимый багаж знаний, а также неоценимую поддержку единомышленников, - рассказал Алексей. - Теперь я на связи и с "одноклассниками", которые тоже занимаются переработкой молока, и с преподавателями орловского агровуза, и с главами фермерских хозяйств, где проходил практику, и с сотрудниками регионального Россельхозбанка. Всегда можно получить консультацию и поддержку.

Успешно защитив диплом в "Школе фермера", Извеков получил грант банка за лучший бизнес-план по направлению "козоводство" и купил мини-трактор с навесным оборудованием. Техника многофункциональная, позволяет повысить производительность при заготовке кормов и других делах по хозяйству. В этом году Алексей решил продолжить обучение и поступил в Орловский аграрный университет. С сентября начнет заниматься в магистратуре по специальности "Переработка и производство продуктов животноводства".

- Безусловно, школа помогла нам быстрее выйти на новый уровень. Знаю, что и для других студентов орловской "Школы..." этот проект стал важным этапом в становлении и развитии бизнеса, - добавил Алексей.

Его коллега и тезка из Тамбова - Алексей Загороднов - выращивает ягоды. Продает клубнику и малину (в том числе осенних сортов) под брендом "Витамины в ладошке", саженцы и даже премиальное малиновое вино. Продукцию хозяйства, которое расположено в Уметском районе, знают в городах Тамбовской области, Воронеже, Москве, Липецке, Саратове, Оренбурге и даже Челябинске. По итогам обучения в "Школе..." Загороднов тоже выиграл грант. Деньги позволили приобрести дорогие удобрения и органические средства защиты растений. Вооружившись новыми знаниями, фермер активно развивает свой проект: высадил на шести гектарах 15 тысяч яблонь, на днях приступит к посадке голубики, а в ноябре планирует разбить на двух гектарах ежевичную плантацию.

Справка "РГ"

"Школа фермера" - федеральный образовательный проект подготовки кадров для сельского хозяйства. Он объединяет возможности минсельхоза РФ, Россельхозбанка, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и собственно фермеров. Обучение по 17 специализациям проводится на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Выпускники получают дипломы государственного образца и возможность поучаствовать в грантовом конкурсе. За время реализации проекта 45 слушателей получили средства от Россельхозбанка и агропродовольственного фонда "Свое" на создание и развитие небольших хозяйств.