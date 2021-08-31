Калужские власти подарили детям праздник

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев организовал для учащихся Регионального ресурсного центра дистанционного обучения поездку в конноспортивную школу.

Центр предоставляет возможность получения доступного, качественного и эффективного образования детям с ограниченными возможностями, обучающимся на дому,

Ребята с огромным удовольствием покатались на лошадях, пообщались с животными и покормили их. Для них это было первое близкое знакомство с лошадьми. Родителей в свою очередь заинтересовали возможности иппотерапии и занятий конным спортом.

"В творческом молодежном фестивале "Винегрет" приняли участие дети с особенностями развития из разных районов Калужской области. Вместе с областным центром образования мы решили организовать для них поездку в конноспортивную школу, - рассказал Юрий Моисеев. - Возможно, кому то из ребят этот вид спорта придется по душе и они начнут заниматься им постоянно. Хотелось сделать что-то интересное для детей в преддверии 1 сентября, чтобы они получили множество приятных впечатлений, а этот день им надолго запомнился".

"Дети первый раз катаются на лошадях, и они в восторге, их просто захлестывают эмоции", - отметила заместитель директора Областного центра образования Ирина Гераськина.

Все ребята получили в подарок школьные наборы. От себя лично Юрий Моисеев подарил выпускнику центра Владиславу Чурилину "Яндекс.Станцию" - "умную" колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса". С помощью колонки можно слушать музыку, аудиокниги, разговаривать с "Алисой", давать ей небольшие поручения, осуществлять поиск в интернете.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между городской думой Калуги и конноспортивной школой.

"Городская дума проводит много мероприятий для молодежи, молодые калужане хотят реализовать себя в разных сферах жизни. Поэтому у нашего сотрудничества хорошие перспективы: есть интересные проекты, которые мы вместе сможем реализовать", - прокомментировал Юрий Моисеев.