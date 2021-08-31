Кластер ГЛОНАСС на пути к цифровизации

В сентябре кластер ГЛОНАСС (К-57) встречает очередную годовщину своего образования. Уже шестую на пути к цифровизации всей страны. Это первый кластер, созданный в Орловской области и единственный в России, работающий с экосистемой ГЛОНАСС. Проект реализуется в тесном взаимодействии с региональным центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес".

Казалось бы, шесть лет - не такой уж солидный возраст, но в цифровой экономике другие скорости: за этот период как внутри объединения, так и на целевых рынках произошли большие концептуальные и технологические изменения. Изменился и кластер - осуществлен стратегический переход от телематики к интеллектуальным транспортным системам и цифровому сельскому хозяйству.

- За эти годы кластер при поддержке регионального правительства прошел эволюционное развитие. Увеличилось количество его участников, выросло число проектов. Более активным стало интеграционное взаимодействие резидентов при разработке сложных отраслевых решений. Ряд компаний сумели войти в федеральные проекты, привлечь средства фондов поддержки инноваций, - отмечает исполнительный директор специализированной организации кластера Вячеслав Маланичев.

Однако кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, изменил правила и условия игры для всего бизнеса и производства.

И хотя цифровая отрасль в итоге больше выиграла, показав свою реальную значимость, все-таки и она находится в прямой зависимости от обстановки на других фронтах: кризис рынка полупроводников, например, наносит прямой удар по "цифре".

Изменение рыночных условий заставляет резидентов кластера учитывать жесткую экономию заказчиков: многие вынужденно отказываются от инноваций, стараясь спасти основу бизнеса. Другие повышают требования к качеству решений. Сегодня резиденты кластера акцент делают на масштабных проектах, оснащениях техники и неизменно высоком качестве программного продукта и сервиса.

Сегодня резиденты кластера акцент делают на масштабных проектах, оснащениях техники и неизменно высоком качестве программного продукта и сервиса

- Государство приняло беспрецедентные меры поддержки: налоговый маневр в ИТ-отрасли, налоговые каникулы, поддержка экспорта отечественного ПО и так далее. Но и регулирование навигационно-телематического рынка усилилось, - отмечает председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин, - Однако крупные федеральные проекты, где показатели напрямую связаны с внедрением цифровых технологий, однозначно работают на развитие отрасли.

Сообщество ИТС

Кластер ГЛОНАСС активно участвует в жизни дорожно-транспортного комплекса, ведь одно из основных направлений его стратегии направлено на развитие интеллектуальных транспортных систем как части дорожной инфраструктуры.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется уже не первый год. Первые системные шаги со стороны государства по созданию ИТС в агломерациях были сделаны летом прошлого года. Во многом этот прорыв связан с деятельностью отраслевых объединений, планомерно "раскачивавших" вопрос необходимости внедрения умных технологий для управления транспортными комплексами городов.

Став соучредителем Ассоциации "Цифровая Эра Транспорта", кластер ГЛОНАСС в течение последних трех лет вел активную научно-исследовательскую и аналитическую работу. На отраслевых мероприятиях всероссийского масштаба кластер представлял не только инновационные решения своих резидентов, но и вносил в повестку встреч с чиновниками Минтранса и его ведомств коллективные предложения со стороны разработчиков автотелематики, предоставлял аналитику проблем, связанных с развитием ИТС в России. Представители объединения входят в рабочие группы НТИ Автонет и Аэронет, участвуют в форсайт-сессиях, выступают экспертами.

Итогом совместных усилий игроков рынка и отраслевых объединений стало включение финансирования на ИТС в нацпроект "БКАД". После чего Росавтодор объявил конкурс проектов на создание и внедрение ИТС в регионах. Предполагалось, что проектировщики проанализируют существующие на местах дорожно-транспортные проблемы, наметят пути их решения через внедрение "цифры" и спрогнозируют экономический, экологический, социальный результат для своих городов и областей.

В 2020 и 2021 годах ключевой резидент кластера группа компаний "Навигатор" выступала экспертом на этом конкурсе. Это позволило собрать данные для аналитики - выводы оказались неоднозначными. Выяснилось, что многим управленцам малопонятно в принципе, что такое интеллектуальные транспортные системы и для чего они нужны.

Между тем, ни одна цифровая инновация не должна внедряться "для галочки" или "из любви к прогрессу". Цель цифровизации - сделать жизнь граждан лучше, комфортнее, сберечь их время, уменьшить расход энергии и средств, снизить риски для экологии. В случае интеллектуальных транспортных систем польза самая прямая и легко измеряемая: сокращение числа пробок и заторов в часы пик, снижение выбросов выхлопного газа, экономия времени горожан в дороге, уменьшение числа аварий, создание понятной и управляемой транспортной системы, регулирующей движение троллейбусов, автобусов, маршруток под потребности пассажиров. Для граждан могут создаваться также и удобные приложения, помогающие комфортно и быстро выстроить маршрут и подобрать под него необходимые средства передвижения: от велосипеда напрокат до трамвая, троллейбуса, междугороднего автобуса, такси или арендованного автомобиля.

Перспективным проектом является создание роботизированного трактора — разработка осуществляется совместно с Чувашским Государственным Университетом им. И. Н. Ульянова. Фото: Надежда Рипинская

- Качество заявок в 2021 году значительно повысилось, но в ряде регионов, получивших финансирование, было отмечено нецелевое использование средств. Где-то произошло смещение в сторону наиболее понятных чиновникам систем - фотовидеофиксации, систем управления дорогами. И почти везде предварительная проработка технических документов, и формирование взаимоувязанных программно-аппаратных решений оставляют желать лучшего, - отмечает Александр Семкин.

Пророки в своем отечестве

Для Орловской области проект создания и внедрения ИТС для конкурса Росавтодор готовили эксперты "Навигатора". Заявка успешно прошла, и область получила первое финансирование еще в 2020 году. Сегодня активно ведутся работы.

В июле текущего года в Орле появилась первая умная остановка с видеонаблюдением, информационным табло, кнопкой 112 и голосовым автоинформатором для слабовидящих пассажиров. Камеры отслеживают приближающийся транспорт, его фактическое прибытие, могут выявить нелегальные маршрутки и оставленные на остановке предметы, а также зафиксировать нарушение дорожных правил.

В разработке "интеллектуальной начинки" объекта участвовал резидент кластера ГЛОНАСС - компания "Единая национальная диспетчерская система". Подсистема "Умная остановка" является одним из элементов создающейся Интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации. В ближайшее время в городе планируется установить еще восемь умных остановок.

Есть надежда на то, что в городе найдет применение совместное решение участников кластера "Организация пассажирских перевозок" в совокупности с интегрированными подсистемами "Умная остановка" и "Мониторинг общественного транспорта", которая не имеет аналогов в стране. Система позволяет выстроить работу всего пассажирского транспорта городской агломерации в интересах жителей. Также есть и подсистемы для управления и контроля коммунальной техники.

Комплексные решения для сельского хозяйства

Цифровизация сельского хозяйства - одно из стратегических направлений развития кластера ГЛОНАСС. Несколько крупных резидентов активно занимаются разработкой программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для разных отраслей АПК.

Для цифрового сельского хозяйства первоочередные задачи - получение первичных данных и их представление в удобном виде для анализа.

Участник кластера ЗАО "ЕНДС", оператор услуг спутникового мониторинга, второе десятилетие работает в этом направлении. Крупные агрохолдинги, предприятия растениеводческого и животноводческого профиля пользуются его услугами. Количество обслуживаемых объектов увеличивается из года в год. По заявкам агропредприятий разрабатываются новые виды оборудования, услуг и программного обеспечения.

"Главную задачу на государственном уровне для развития и внедрения цифровых технологий мы видим в создании отечественных производств всей элементной базы"

На первоначальном этапе аграрии хотят контролировать и понимать бухгалтерию использования всех видов своего транспорта - от легковых машин до комбайнов и топливозаправщиков. Уже первый год использования навигационных систем полностью компенсируют понесенные затраты на их внедрение. Затем появляются запросы на получение информации о выполняемых операциях, режимах и условиях работы. Всё это обеспечивается в программных продуктах ГК "Навигатор", в тесном сотрудничестве с которым работают специалисты "ЕНДС".

Характерной особенностью работы предприятия является партнерская работа, как с производителями различных видов оборудования, так и с разработчиками программных продуктов для сельхозпредприятий - как аналитического, так и экономического характера.

- Главное - решить поставленную заказчиком задачу максимально эффективно, в срок и с приемлемыми затратами. Наши решения для контроля экономической эффективности в растениеводстве, переработке и логистике используются в работе сельскохозяйственных предприятий страны, - отмечает представитель компании Олег Слепец. - Разрабатываются программные продукты для сквозного контроля сельскохозяйственной продукции от поля до прилавка. Все получаемые от транспортных средств и стационарных объектов данные представляются в удобном цифровом формате для работ как в системах бухгалтерского учета и экономического анализа, так и в системах управления предприятиями. Данные - это "нефть" цифровой экономики. Мы уже сейчас помогаем добывать их для развития АПК.

Искусственный интеллект на службе у аграриев

Любопытно, но факт - сегодня зачастую рост показывают те ниши, где этого традиционно ждать не приходилось. Так еще семь-восемь лет назад сельское хозяйство для большинства инновационных компаний было темой из разряда "черная дыра". Сказывалась ментальная и морально-техническая неготовность аграриев к серьезным переменам, с одной стороны, и невозможность донести суть технических усовершенствований до лиц, принимающих решения - с другой. Между тем, участники кластера ГЛОНАСС еще до создания объединения работали с целевой аудиторией.

Так, специалисты компании "ЦентрПрограммСистем" больше 20 лет назад начали с автоматизации элеваторов и зерноперерабатывающих комплексов, а сегодня пришли к успешным решениям с использованием искусственного интеллекта в растениеводстве и животноводстве.

Исходя из понимания потребности в точных данных и прогнозах, компания создала инновационную технологию распознавания культур на полях с помощью искусственного интеллекта. Решение было представлено на "Агроуправлении-2020", и уже через месяц ее опробовали на всей площади пахотных земель Белгородской области.

Анализ проводился за вегетационный период 2020 года на площади пашни свыше 1,5 миллионов гектаров на основе данных дистанционного зондирования Земли. Результатом стал расчет площадей, занятых под девятью основными культурами и парами, и создание тематической карты полей региона.

Технология полностью исключает влияние человеческого фактора при сборе данных по использованию пашни и поэтому обеспечивает получение наиболее объективной информации. По оценке департамента АПК Белгородской области искусственный интеллект определяет культуры на полях и пашню под парами с вероятностью более 90 процентов.

- Данные с космоснимков обрабатываются нейросетью, результат представляется в виде тематических карт, где отчетливо видно, что конкретно растет на том или ином поле. Использовать решение можно как для аналитики посевов отдельного хозяйства или агрохолдинга, так и шире - района и области. В дальнейшем, полученные данные по распознаванию посевов на полях могут быть переданы в ЕФИС ЗСН Минсельхоза РФ в качестве отчетных материалов по использованию сельскохозяйственных угодий в регионе, - отмечает руководитель проекта Леонид Нефедьев.

Целевой аудиторией технологии распознавания культур и прогноза урожайности становится все большее число сторон, связанных с растениеводством: инвесторы, банки, страховые компании, органы государственного управления АПК и, конечно, сами аграрии.

Сегодня технология распознавания посевов уже используется в Белгородской и Брянской областях, республиках Мордовия и Кабардино-Балкария.

Фарватер для цифрового транспорта

Московский резидент кластера компания "Фарватер" более 10 лет работает над созданием комплексных решений по удаленному контролю автомобилей, разнообразной специальной техники и стационарных объектов, а также разрабатывает оборудование, являющееся основой реализации этих решений.

- Мы прошли путь от начальных этапов контроля транспортных средств, когда главной задачей было отслеживать их местоположение, до возможности удаленно контролировать режимы эксплуатации техники, состояние узлов, агрегатов и эффективность ее использования. Сейчас же сформировалась устойчивая тенденция на интеграцию машин и механизмов в единые экосистемы, - рассказывает руководитель "Фарватера" Евгений Рузанов.

Как производитель и разработчик программно-аппаратных комплексов "Фарватер" в данный момент ведет несколько научно-практических проектов. Один из них - совместно с заводом, производящим сельхозтехнику. Цель проекта - создание бюджетной системы удаленного контроля и управления комбайнами с реализацией алгоритмов автономного выполнения плановых задач.

Вторым перспективным проектом является создание роботизированного трактора - разработка осуществляется совместно с Чувашским Государственным Университетом им. И.Н. Ульянова. В проекте участвуют студенты специализированных кафедр. По сути, сейчас это трактор, который с помощью дистанционного управления может провести рабочие операции с подключенным оборудованием. Ценность проекта в том, что создается некий автопилот для управления машиной, что не исключает возможность ее управления оператором из кабины. Следующие этапы предполагают разработку дублированных систем управления и контроля режимов работы в ситуации отсутствия Интернет и GSM - покрытия. Во многих регионах даже Центрального Федерального округа такое решение будет актуально.

Также совместно с Орловским Государственным Аграрным Университетом реализован проект по созданию альтернативного канала передачи данных. Суть в том, что в условиях нестабильного GSM-покрытия каждая из единиц техники, работающая в поле, может стать базовой станцией для самоорганизующейся сети передачи данных. Например, как только один из комбайнов попадает в зону GSM-покрытия, он тут же собирает и передает информацию со всех комбайнов, которые находятся в установленном радиусе действия радиосети.

- Основная проблема цифровизации транспорта сегодня не в отсутствии понимания ее преимуществ у собственников предприятий и уж точно не в недостатке решений у разработчиков. Мы уже столкнулись с проблемой отсутствия отечественной элементной базы. Те же процессоры, без которых ни одно устройство не произведешь, приходится закупать за рубежом, а сейчас их просто невозможно купить. И это не только российская проблема. Снижение мирового производства автомобилей напрямую связано с дефицитом процессоров, производимых на Тайване. Мы можем разрабатывать уникальные программно-аппаратные комплексы, но, если нет хотя бы одного электронного компонента, комплекс так и останется разработкой. Без отечественной элементной базы мы не сможем перейти к цифровой экономике, так как всегда будем оставаться заложниками иностранных производителей, с вытекающими последствиями. Поэтому главную задачу на государственном уровне для развития и внедрения цифровых технологий мы видим в создании отечественных производств всей элементной базы, - считает Евгений Рузанов.