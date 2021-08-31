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31.08.2021 10:30

Курское предприятие готово увеличить штат для незрячих специалистов

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 197(8548)
С виду обычные заводские цеха курского предприятия на самом деле - не просто площадка для выпуска мебельной фурнитуры, бумажных салфеток и предохранителей. Большая часть сотрудников здесь - люди с нарушением зрения: 17 человек работает на производстве, еще трое - в аппарате управления. Однако в будущем году новые рабочие места здесь могут создать еще для пятерых сотрудников с особенными потребностями. На предприятии поделились, как намерены реализовать эти планы.

Сам по себе завод имеет богатую историю. Предприятие было создано еще в 1954 году: вскоре после войны нужно было как-то трудоустроить инвалидов, потерявших зрение на фронте. И в советские годы коллектив завода насчитывал почти 900 человек. Кто знает, как бы развивалось производство дальше, если бы в 1990-е годы здесь не начались массовые сокращения. Объемы выпускаемых товаров падали, люди стали уходить сами, однако каким-то чудом в непростых условиях завод удалось сохранить. Теперь это предприятие работает под началом Всероссийского общества слепых, однако на рынке оно вполне конкурентоспособно.

Фото: Ольга Крылова
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Курский электроаппаратный завод заказывает здесь выпуск предохранителей. Местные мебельные фабрики приобретают фурнитуру, которую сделали в этих цехах. А вот бумажные салфетки - товар более ходовой: для этого вида продукции есть необходимость в расширении рынка сбыта. Представитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Евгений Рахновский отмечает, что пробиться на полки крупных федеральных ретейлеров для небольшого производства, да еще и социального, - непростая задача. Торговые гиганты требуют от поставщиков колоссальные объемы товара, сами же ставят условия отсрочки платежей и наполняют договоры таким количеством не совсем выгодных для производителя нюансов, что приходится пять раз посчитать: стоит ли сотрудничать.

Впрочем, есть и обратный тренд. Сети заправочных станций со своими магазинами решили поддержать социальных предпринимателей и принять продукцию таких заводов на реализацию. Евгений Рахновский отмечает, что бумажные салфетки, изготовленные на предприятии, теперь продаются на восьми заправочных станциях, а в будущем их может стать гораздо больше.

- Когда в законодательстве появилось определение социального предпринимательства как такового и социального предпринимателя, стала формироваться инфраструктура поддержки таких предприятий, где бизнес вкладываются в трудоустройство инвалидов по зрению, - поясняет он. - Очень важно, что формируется правильное отношение и к людям с особенностями, и к их работодателям.

В том, что качество жизни особенных специалистов меняется благодаря трудоустройству к лучшему, сомневаться не приходится.

"Для инвалидов это шанс выйти на работу, социализироваться и чувствовать себя востребованными"

- Для инвалидов самое тяжелое - сидеть дома, - отмечает генеральный директор завода Андрей Полянский. - А наше предприятие - это шанс выйти на работу, получать зарплату, социализироваться и чувствовать себя востребованными.

К слову, заработная плата на заводе зависит от выработки. Председатель Курской областной организации Всероссийского общества слепых Руслан Тихонов отмечает, что, упаковывая бумажные салфетки, работник может заработать до тысячи рублей в день.

- Одна упаковка стоит 50 копеек, - говорит он. - Есть люди, которые справляются так быстро, что выдают больше 1,7 тысячи штук. Все зависит от способностей, от желания сотрудника.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Желающих трудоустроиться сюда немало. Поэтому на региональном уровне было принято решение субсидировать покупку новой производственной линии.

- Нам было выделено три миллиона рублей, которые будут направлены на покупку линии по производству хозяйственных перчаток, - отмечает Руслан Тихонов. - Трудиться на ней также смогут особенные люди. Планируется взять на работу трех, а то и пяти специалистов.

Дополнительные рабочие места, по словам представителей предприятия, смогут предоставить не только людям с проблемами со зрением, но и другим специалистам с особенностями здоровья. Условия для них создадут комфортные.

Выбор на производственные мощности наиболее востребованных на рынке товаров повседневного спроса пал неслучайно. Руслан Тихонов вспоминает, что линия по производству бумажных салфеток тоже была куплена на средства областного бюджета: в 2019 году субсидия составила два миллиона рублей. И это позволило предприятию оставаться на рынке, создавать рабочие места, а главное - оплачивать труд особенных работников. Выпуск хозяйственных перчаток, уверены представители завода, тоже должен стать успешным проектом предприятия: ведь теперь ими все чаще пользуются домохозяйки, не говоря уже о профессиональных сотрудниках клининговых компаний, дезинфекторах и прочих.

Прямая речь

Татьяна Сукновалова, председатель комитета соцобеспечения, материнства и детства Курской области:

- Мы понимаем, насколько важна трудовая адаптация таких людей, чтобы они могли чувствовать себя полноценными членами общества, участвовать в производстве. В Курской области насчитывается свыше 120 тысяч человек с особенностями здоровья. Это и дети, и взрослые. Их социализацией, трудоустройством занимаются четыре организации, ежегодно на их деятельность выделяется 1,2 миллиона рублей. Теперь же мы хотим предоставить людям с особенностями и возможность открытия собственного дела или организации личного подсобного хозяйства. Все это будет сделано в рамках программы предоставления социального контракта. Начинающие предприниматели получат 250 тысяч рублей, владельцы ЛПХ - сто тысяч.

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